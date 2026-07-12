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Senegal demite técnico Pape Thiaw após eliminação na Copa do Mundo de 2026

Pape Thiaw deixa comando do Senegal depois de campanha decepcionante na Copa do Mundo

AFP

Publicado: 12/07/2026 às 14:13

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Pape Thiaw, técnico de Senegal/ AFP

Pape Thiaw, técnico de Senegal ( AFP)

A Federação Senegalesa de Futebol (FSF) anunciou, na noite de sábado (11), a demissão do técnico da seleção do país, Pape Thiaw, que ocupava o cargo desde o final de 2024, após a eliminação da equipe na fase de 16-avos de final da Copa do Mundo de 2026.

"Após uma reunião do Comitê Executivo da FSF, decidiu-se iniciar o processo de demissão do técnico da seleção, Pape Thiaw, e de toda a sua comissão técnica", informou a entidade em um comunicado, acrescentando que o presidente da FSF, Abdoulaye Fall, concederia uma entrevista coletiva na segunda-feira para esclarecer os "motivos dessa decisão" e "discutir o futuro".

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Thiaw, de 45 anos e ex-jogador da seleção senegalesa, paga o preço por uma campanha decepcionante na Copa do Mundo da América do Norte, na qual os 'Leões de Teranga' perderam duas partidas na fase de grupos — contra França (3 a 1) e Noruega (3 a 2) — antes de golearem o Iraque por 5 a 0.

O Senegal sofreu uma dura eliminação nos 16-avos de final diante da Bélgica, perdendo por 3 a 2 na prorrogação, apesar de estar vencendo por 2 a 0 até os 41 minutos do segundo tempo.

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A seleção africana havia chegado às oitavas de final na Copa do Mundo de 2022, no Catar, e o torneio na América do Norte marcou sua quarta participação em Mundiais.

Sob o comando de Thiaw, o Senegal venceu a tumultuada final da Copa Africana de Nações em janeiro de 2026, mas acabou perdendo o título devido a uma decisão da Confederação Africana de Futebol (CAF) que declarou o Marrocos campeão.

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