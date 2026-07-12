'Hoje nós sofremos', admite Scaloni, após vitória da Argentina sobre a Suíça
Argentina suou para ganhar da Suíça por 3 a 1 na prorrogação
Publicado: 12/07/2026 às 01:57
Argentina venceu a Suíça na prorrogação (THOMAS COEX / AFP)
"Hoje nós sofremos", disse o técnico da Argentina, Lionel Scaloni, após a dramática vitória por 3 a 1 na prorrogação sobre a Suíça neste sábado (11), que levou a equipe de Lionel Messi às semifinais da Copa do Mundo de 2026.
"Sabíamos que eles eram uma equipe muito física. Nos deram muito trabalho, [mas] a sorte esteve do nosso lado", afirmou o treinador.
Ele também fez uma autocrítica. "Temos de ser realistas. Há coisas que precisamos melhorar, mas é sempre melhor quando se vence", observou.
Scaloni ressaltou que chegar novamente às semifinais é algo "histórico" e preferiu focar na recuperação de seus jogadores em vez de se preocupar com a Inglaterra, a próxima adversária.
"Não importa se é a Inglaterra ou a Noruega. Precisamos nos recuperar. Isso é o mais importante", concluiu o técnico.
Os resultados das quartas de final. ????#CopadoMundoFIFA pic.twitter.com/l5hJRrGLcX— Copa do Mundo FIFA???? (@fifaworldcup_pt) July 12, 2026