Entenda o motivo de Haaland, nascido na Inglaterra, jogar pela Noruega na Copa 2026
Camisa 9 joga contra os ingleses por uma vaga na semifinal da Copa do Mundo
Publicado: 11/07/2026 às 18:09
Erling Braut Haaland (MAURO PIMENTEL / AFP)
Neste sábado (11), em Miami, Erling Haaland entra em campo pelas quartas de final da Copa do Mundo 2026 para liderar a Noruega no jogo mais importante de sua história recente. O adversário é a Inglaterra, país onde o craque nasceu.
O confronto vale uma vaga na semifinal do Mundial e coloca o artilheiro da frente a frente com o seu passado e com uma escolha que mudou os rumos de sua carreira. O vencedor enfrentará quem passar do confronto entre Argentina e Suíça.
A HISTÓRIA DE HAALAND COM OS DOIS PAÍSES
Natural de Leeds, no norte da Inglaterra, o camisa 9 seguiu à risca os passos do pai, o ex-jogador Alf-Inge Haaland, que também defendeu a Noruega na Copa de 1998. No ano de 2000, quando Erling Haaland nasceu, Alf-Inge vestia a camisa do Leeds United e estava prestes a se transferir para o Manchester City. Por conta disso, o atacante sempre teve dupla nacionalidade e o direito legal de representar o "English Team".
Poucos anos após o nascimento do filho, o pai de Erling encerrou a carreira devido a uma grave lesão no joelho e a família retornou para a Noruega. Foi na cidade de Bryne que o craque cresceu. Questionado antes do decisivo confronto deste sábado sobre o motivo de ter rejeitado a badalada seleção inglesa, o centroavante foi direto e sem rodeios.
"Morei lá (no Reino Unido) apenas entre os três e quatro anos, e na Noruega por muito mais tempo. Foi uma decisão natural para mim", explicou o artilheiro.
UMA DECISÃO QUE MUDOU OS RUMOS DO FUTEBOL
Se Haaland tivesse optado pelo país natal, certamente formaria dupla com Harry Kane e seria municiado por Jude Bellingham, criando o que muitos considerariam uma das linhas ofensivas mais fortes do planeta.
Na Noruega, porém, ficou com o protagonismo. Ele é a grande referência uma geração que surpreendeu nesta Copa do Mundo.
Desde sua estreia pela equipe principal em 2019, aos 19 anos, Haaland somou 62 gols e sete assistências em 54 jogos disputados com a camisa norueguesa.