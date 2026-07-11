Morre Jayden Adams, jogador da África do Sul que disputou a Copa 2026

O atleta de 25 anos ainda não teve a causa da morte revelada

Jayden Adams durante a Copa do Mundo de 2026 (CARL DE SOUZA / AFP)

Luto no futebol mundial. Morreu neste sábado (11) o jogador Jayden Adams, que disputou a Copa do Mundo de 2026 pela seleção da África do Sul. A causa da morte do atleta de 25 anos ainda não foi revelada.

O falecimento foi confirmado pelo Sindicato dos Jogadores de Futebol da África do Sul, que deu a notícia com profundo pesar. “A morte cruelmente roubou um dos nossos. Ela roubou da nossa nação um futebolista notável, mas nunca levará embora o legado que Jayden Adams deixa para trás”, iniciou a nota do sindicato.

“Nós sempre nos lembraremos de sua humildade, de seu talento extraordinário e do orgulho com que ele representou a África do Sul. Descanse em paz eterna, Jayden. Você nunca será esquecido”, concluiu.

Jayden Adams disputou três jogos pela África do Sul durante a campanha no Mundial da América do Norte. O jogador havia recebido a notícia do falecimento de sua avó durante a competição, mas seguiu representando os Bafana Bafana.

O volante atuava pelo Mamelodi Sundowns, do próprio futebol sul-africano, onde se transferiu em 2025. Adams era formado nas categorias de base do Stellenbosch e totalizou 13 jogos e dois gols marcados vestindo a camisa da seleção nacional.



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