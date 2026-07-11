Copa 2026: veja onde assistir e horários dos jogos deste sábado (11/07)

O dia de Copa do Mundo trará os dois últimos classificados para as semifinais

Lionel Messi, camisa 10 da Argentina (ROBERTO SCHMIDT / AFP)

A Copa do Mundo de 2026 descobre neste sábado (11) os dois últimos semifinalistas do torneio. Após as classificações de França e Espanha, mais quatro seleções tentam chegar entre os quatro melhores do Mundial.

O dia de Copa será aberto às 18h, com duelo europeu entre Inglaterra e Noruega, em Miami. Os Three Lions, liderados por Harry Kane, buscam o segundo título e tentam parar a talentosa geração norueguesa, comandada por Erling Haaland, que eliminou o Brasil nas oitavas de final.

Após a primeira definição, o dia de Copa do Mundo seguirá com o duelo entre Argentina e Suíça, às 22h, em Kansas City. Lionel Messi e companhia buscam seguir sonhando com o tetracampeonato, enquanto os suíços miram sua melhor campanha na história das Copas.

Os vencedores dos confrontos deste sábado se encontram na semifinal da Copa do Mundo, em duelo programado para a próxima quarta-feira (15). Do outro lado da chave, França e Espanha já têm duelo confirmado para a próxima terça-feira (14), em Dallas.

Agenda da Copa do Mundo neste sábado (11):

18h: Noruega x Inglaterra (CazéTV)

22h: Argentina x Suíça (CazéTV)



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