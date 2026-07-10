Na terceira semifinal consecutiva, Deschamps diz que segredo da França é "ter muitos bons jogadores"

Em meio às comemorações dos jogadores no vestiário, após a vitória sobre Marrocos que levou a França à terceira semifinal consecutiva, Didier Deschamps exaltou a qualidade dos seus jogadores

Didier Deschamps exaltando seus jogadores (REPRODUÇÃO/VÍDEO/FFF)

A Federação Francesa de Futebol (FFF) publicou o vídeo da comemoração dos jogadores no vestiário após a vitória sobre Marrocos que colocou a seleção em mais uma semifinal de copa do mundo, a sua terceiro consecutiva.

Na chegada dos atletas, Didier Deschamps fez a recepção: “Mais uma vez vocês foram fortes. Bravo!”.

Foi a deixa do técnico para que os jogadores começassem a entoar cânticos, entre brincadeiras e cumprimentos.

Quando a adrenalina baixou um pouco, alguns atletas falaram com a equipe de comunicação da FFF.

“Perdemos um pênalti e continuamos forçando, insistindo. Por isso, acho que merecemos a vitória por 2 a 0. Estamos muito contentes”, comentou o zagueiro Saliba.

Longe da euforia dos atleta, Deschamps analisou o momento mais crucial da partida. “Tivemos um pênalti perdido. Conversamos no intervalo e depois botamos o pé de novo no acelerador”, contou.

O técnico disse que estava orgulhoso por estar em mais uma semifinal de copa e repassou os méritos para a sua equipe ao ser questionado sobre o segredo da seleção francesa:

“O segredo da equipe francesa é ter muitos bons jogadores e um excelente grupo. E depois o fato de estarmos juntos há bastante tempo. Mas o mérito é dos jogadores”, concluiu.