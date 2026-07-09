Noruega campeã do mundo? Entenda a coincidência histórica que anima Haaland e companheiros
Após despachar o Brasil, que havia tirado a seleção asiática do torneio, equipe nórdica se apega a retrospecto curioso na busca pela taça inédita
Publicado: 09/07/2026 às 16:16
Noruega campeã do mundo? Entenda a coincidência histórica que anima Haaland e companheiros (Foto: ODD ANDERSEN/AFP)
Uma curiosidade registrada em quatro das últimas seis Copas do Mundo pode ser um ótimo presságio para a Noruega na busca pelo título inédito em 2026. O retrospecto, confirmado nas edições de 2002, 2010, 2018 e 2022, aponta que a seleção responsável por eliminar o algoz do Japão acabou levantando a taça no fim do torneio.
Foi o que aconteceu em 2002, quando o Brasil superou a Turquia na semifinal, logo após os turcos despacharem os japoneses nas oitavas.
Em 2010, a regra se manteve: a Espanha bateu o Paraguai nas quartas de final, mesma equipe que havia tirado a seleção asiática da disputa na fase anterior.
O roteiro se repetiu na Copa da Rússia, em 2018, quando a França derrotou a Bélgica na semifinal. Os belgas haviam passado pelo Japão nas oitavas.
Já no Catar, em 2022, a Argentina conquistou o mundo após superar a Croácia na semifinal. Os europeus, por sua vez, foram os responsáveis por mandar os japoneses para casa.
A estatística só não se aplicou nas Copas da Alemanha (2006) e do Brasil (2014) porque, em ambas as ocasiões, o Japão foi eliminado ainda na fase de grupos, sem enfrentar um "algoz" direto em confrontos de mata-mata.
No atual Mundial da América do Norte, o Brasil foi o responsável por eliminar o Japão. Como a Noruega superou a Seleção Brasileira nas oitavas de final, a equipe de Erling Haaland agora conta com a "mística" do retrospecto a seu favor para chegar ao título.
Noruega na Copa do Mundo
Na disputa pela artilharia da Copa com sete gols marcados até aqui, Haaland lidera a Noruega no confronto contra a Inglaterra, pelas quartas de final, neste sábado (11).
Caso avance, a seleção nórdica enfrenta o vencedor do duelo entre Argentina e Suíça e fica a apenas um passo da grande final.