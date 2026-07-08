Copa 2026: Por que não há jogos hoje?

Entenda o motivo do primeiro dia sem jogos antes das quartas de final da Copa do Mundo

Lionel Messi e Julian Alvarez, atacantes da Argentina ( Odd ANDERSEN / AFP)

A Copa do Mundo de 2026 vive, nesta quarta-feira (8), o seu primeiro dia sem partidas desde o apito inicial do torneio. Após quase um mês de confrontos diários, a Fifa reservou a data para o descanso das delegações. A pausa serve para garantir o intervalo mínimo de recuperação física dos atletas antes do início das quartas de final, que começam nesta quinta-feira (9) com o duelo entre França e Marrocos.

A estratégia do calendário busca respeitar oda entidade, que estabelece umentre as partidas de cada seleção.

Como as oitavas de final foram concluídas apenas na última terça-feira (7), com as classificações de Argentina e Suíça, as equipes que entraram em campo por último só voltarão a jogar no sábado (11), garantindo o período mínimo de recuperação e preservando a integridade física dos atletas.

Drama e emoção até o último minuto

O fechamento da fase anterior manteve o alto nível de drama que marca esta edição. A Argentina carimbou o passaporte ao bater o Egito por 3 a 2 em um jogo equilibrado, decidido na reta final. No mesmo dia, a Suíça superou o desgaste da prorrogação contra a Colômbia após um empate em 0 a 0 no tempo regulamentar, avançando na disputa por pênaltis.

O chaveamento das quartas de final coloca frente a frente seleções tradicionais e equipes que surpreenderam ao longo da competição. O duelo entre Espanha e Bélgica, por exemplo, será disputado na sexta-feira (10), já que ambas entraram em campo pelas oitavas de final na segunda-feira e, por isso, contam com um intervalo maior de preparação antes do confronto.

Os vencedores dos confrontos de quinta e sexta-feira se enfrentarão em uma das semifinais, enquanto os classificados dos jogos de sábado decidirão a outra vaga na grande final.

Confira a tabela e os horários das quartas de final:

Quinta-feira, 9 de julho

17h – França x Marrocos

Sexta-feira, 10 de julho

16h – Espanha x Bélgica

Sábado, 11 de julho

18h – Noruega x Inglaterra

22h – Argentina x Suíça