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Copa 2026: Por que não há jogos hoje?

Entenda o motivo do primeiro dia sem jogos antes das quartas de final da Copa do Mundo

Paulo Mota

Publicado: 08/07/2026 às 09:39

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Lionel Messi e Julian Alvarez, atacantes da Argentina/ Odd ANDERSEN / AFP

Lionel Messi e Julian Alvarez, atacantes da Argentina ( Odd ANDERSEN / AFP)

A Copa do Mundo de 2026 vive, nesta quarta-feira (8), o seu primeiro dia sem partidas desde o apito inicial do torneio. Após quase um mês de confrontos diários, a Fifa reservou a data para o descanso das delegações. A pausa serve para garantir o intervalo mínimo de recuperação física dos atletas antes do início das quartas de final, que começam nesta quinta-feira (9) com o duelo entre França e Marrocos.

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A estratégia do calendário busca respeitar o protocolo de saúde da entidade, que estabelece um intervalo mínimo de 72 horas (três dias) entre as partidas de cada seleção.

Como as oitavas de final foram concluídas apenas na última terça-feira (7), com as classificações de Argentina e Suíça, as equipes que entraram em campo por último só voltarão a jogar no sábado (11), garantindo o período mínimo de recuperação e preservando a integridade física dos atletas.

Drama e emoção até o último minuto
O fechamento da fase anterior manteve o alto nível de drama que marca esta edição. A Argentina carimbou o passaporte ao bater o Egito por 3 a 2 em um jogo equilibrado, decidido na reta final. No mesmo dia, a Suíça superou o desgaste da prorrogação contra a Colômbia após um empate em 0 a 0 no tempo regulamentar, avançando na disputa por pênaltis.

O chaveamento das quartas de final coloca frente a frente seleções tradicionais e equipes que surpreenderam ao longo da competição. O duelo entre Espanha e Bélgica, por exemplo, será disputado na sexta-feira (10), já que ambas entraram em campo pelas oitavas de final na segunda-feira e, por isso, contam com um intervalo maior de preparação antes do confronto.

Os vencedores dos confrontos de quinta e sexta-feira se enfrentarão em uma das semifinais, enquanto os classificados dos jogos de sábado decidirão a outra vaga na grande final.

Confira a tabela e os horários das quartas de final:

Quinta-feira, 9 de julho

17h – França x Marrocos

Sexta-feira, 10 de julho

16h – Espanha x Bélgica

Sábado, 11 de julho

18h – Noruega x Inglaterra

22h – Argentina x Suíça

 

 

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