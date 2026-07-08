Copa 2026: Veja o que disse Messi após a virada da Argentina contra o Egito

Argentina levou dois gols do Egito e conseguiu virar para 3 a 2 na reta final do jogo

Lionel Messi em comemoração de gol na Copa do Mundo (THOMAS COEX / AFP)

Depois da vitória de virada sobre o Egito por 3 a 2 na terça-feira (7), nas oitavas de final da Copa do Mundo, Lionel Messi voltou a destacar a personalidade e o espírito de luta da seleção argentina.

"Foi em parte por felicidade, por alívio, porque queríamos continuar. Não podia terminar da maneira como quase terminou hoje, não queremos ir embora", disse Messi aos repórteres na zona mista após a partida em Atlanta.

A Argentina estava totalmente encurralada, perdendo por 2 a 0 até o minuto 79, quando encontrou um fio de esperança com um gol de Cristian Romero.

Messi apareceu, como sempre, para empatar (83') e Enzo Fernández selou a virada nos acréscimos (90'+2). "Foi um alívio para todos, porque a situação estava feia", reconheceu o camisa 10 argentino.

Aos 39 anos, Messi temia que aquele pudesse ser o fim de sua lendária trajetória em Copas do Mundo, torneio no qual detém o recorde de gols (21) e divide o recorde de participações (seis).

"Virar um jogo assim, depois de um 2 a 0, não é fácil, ainda mais em um Mundial, onde nada vem de graça", ressaltou o capitão da 'Albiceleste', que também admitiu sentir um peso saindo de suas costas após desperdiçar um pênalti no primeiro tempo, quando o Egito vencia por 1 a 0.

"Se eu tivesse convertido o pênalti, isso teria mudado a dinâmica da partida", refletiu o astro, antes de elogiar mais uma vez o espírito de luta da equipe.

"Acho que este grupo merecia seguir em frente, merecia continuar lutando e tentando", afirmou. "Isso faz parte do DNA desta seleção. Este grupo sempre mostra que compete em alto nível, independentemente do adversário ou da partida, e hoje foi mais uma demonstração de personalidade, pois estar perdendo por 2 a 0 foi um duro golpe".

"Felizmente, conseguimos descontar com o gol do 'Cuti' [Romero], e foi aí que, creio eu, todos lá dentro sentiram e acreditaram que era possível, que iríamos conseguir", revelou. "Depois, tivemos a felicidade de empatar e vencer ainda nos 90 minutos".

Depois do jogo, os jogadores argentinos levantaram Messi e o jogaram para o alto para comemorar a classificação.

"Sou muito grato a este grupo", disse 'La Pulga'. "Competimos juntos há muito tempo, e para mim é um orgulho competir ao lado deles. Eles sempre dão tudo de si e hoje foi mais uma prova disso".

"Foi uma loucura o que esse grupo fez hoje num jogo eliminatório", declarou Messi em entrevista ao site da Fifa. "Estou muito feliz pelas pessoas poderem continuar desfrutando disso".