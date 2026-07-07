Argentina x Egito: Messi e Salah duelam nas oitavas de final da Copa 2026

Lionel Messi, atacante da Argentina, e Mohamed Salah, atacante do Egito (CHANDAN KHANNA / AFP e STACY REVERE / AFP)

A Copa do Mundo de 2026 reserva nesta terça-feira (7) mais um grande confronto das oitavas de final. Argentina e Egito se enfrentam às 13h (de Brasília), em Atlanta, nos Estados Unidos, em um duelo que coloca frente a frente dois dos principais jogadores da última década: Lionel Messi e Mohamed Salah.

De um lado, Messi busca encerrar sua trajetória em Copas do Mundo com mais um capítulo histórico. Aos 39 anos, o camisa 10 argentino disputa o último Mundial da carreira e sonha em conquistar o bicampeonato consecutivo após o título obtido em 2022. Do outro lado, Salah lidera uma geração que já entrou para a história do futebol egípcio e tenta conduzir sua seleção a uma façanha inédita.

ARGENTINA

A Argentina chega para o confronto após uma classificação sofrida diante de Cabo Verde. Os atuais campeões mundiais encontraram dificuldades durante os 90 minutos, precisaram da prorrogação e venceram por 3 a 2 para seguir vivos na competição.

A atuação ligou o sinal de alerta para a equipe comandada por Lionel Scaloni, que deve promover ajustes táticos para evitar novos sustos diante dos egípcios.

Apesar da classificação apertada, os argentinos seguem confiantes na força de um elenco experiente e acostumado a decisões. Além de Messi, nomes como De Paul, Mac Allister e Emiliano Martinez continuam sendo peças fundamentais na caminhada em busca de mais uma conquista mundial.

EGITO

Se a Argentina luta para confirmar o favoritismo, o Egito chega embalado pela melhor campanha de sua história em Copas do Mundo. Pela primeira vez, a seleção africana alcançou o mata-mata do torneio e agora sonha ainda mais alto.

Nas oitavas, os egípcios eliminaram a Austrália após empate por 1 a 1 no tempo regulamentar e na prorrogação. A classificação veio apenas na disputa por pênaltis, resultado que aumentou ainda mais a confiança da equipe liderada por Salah.

O camisa 10 tem sido o principal símbolo da campanha histórica. Referência técnica e emocional da seleção, o atacante tenta conduzir o Egito a uma inédita vaga nas quartas de final, algo jamais alcançado pelo país em Mundiais.

Com um estilo ofensivo e sem a pressão que recai sobre os argentinos, os africanos apostam justamente no fator surpresa para tentar derrubar uma das favoritas ao título.

Suíça e Colômbia definem adversário



Quem avançar entre Argentina e Egito terá pela frente o vencedor do confronto entre Suíça e Colômbia, que também acontece nesta terça-feira (7), às 17h (de Brasília), em Vancouver, no Canadá.

Os suíços chegam após uma campanha consistente e apostam na força coletiva para seguir no torneio. Já a Colômbia conta com o talento de uma geração talentosa e tenta retornar ao grupo das oito melhores seleções do mundo.