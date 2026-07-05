Torcedores sofrem com a eliminação do Brasil da Copa do Mundo pela Noruega
Torcedores foram ao Parque Dona Lindu, em Boa Viagem, Zona Sul do Recife, neste domingo (5), para acompanhar o jogo entre Brasil e Noruega
Publicado: 05/07/2026 às 21:45
Torcedores sofreram com a eliminação do Brasil para a Noruega (Mauricio Ferry DP Foto)
Tristeza! Como não poderia ser diferente, esse foi o sentimento dos torcedores que foram ao Parque Dona Lindu, em Boa Viagem, Zona Sul do Recife, neste domingo (5), para acompanhar o jogo entre Brasil e Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. Os noruegueses venceram por 2 a 1 no MetLife Stadium, em Nova Jersey (EUA), com dois gols de Haaland. Neymar descontou, de pênalti.
O primeiro gol de Haaland foi marcado aos 34 minutos do segundo tempo, após ganhar no alto de Gabriel Magalhães e cabecear sem chance para Alisson. O segundo foi aos 45, em chute fulminante no canto de Alisson.
Desde 1990, quando perdeu para a Argentina na Copa da Itália, o Brasil não era eliminado nas oitavas de final. A Canarinho vai para 28 anos sem ganhar um Mundial e segue sem ganhar de europeus em mata-mata de Copa desde a final de 2022, contra a Alemanha.
A Canarinho vai para 28 anos sem ganhar um Mundial e segue sem ganhar de europeus em mata-mata de Copa desde a final de 2022, contra a Alemanha.
Worth the 28-year wait! ?????????? pic.twitter.com/kS0s8GAmNO— Erling Haaland (@ErlingHaaland) July 5, 2026