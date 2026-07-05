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Torcedores sofrem com a eliminação do Brasil da Copa do Mundo pela Noruega

Torcedores foram ao Parque Dona Lindu, em Boa Viagem, Zona Sul do Recife, neste domingo (5), para acompanhar o jogo entre Brasil e Noruega

Marcos Leandro

Publicado: 05/07/2026 às 21:45

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Torcedores sofreram com a eliminação do Brasil para a Noruega /Mauricio Ferry DP Foto

Torcedores sofreram com a eliminação do Brasil para a Noruega (Mauricio Ferry DP Foto)

Tristeza! Como não poderia ser diferente, esse foi o sentimento dos torcedores que foram ao Parque Dona Lindu, em Boa Viagem, Zona Sul do Recife, neste domingo (5), para acompanhar o jogo entre Brasil e Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. Os noruegueses venceram por 2 a 1 no MetLife Stadium, em Nova Jersey (EUA), com dois gols de Haaland. Neymar descontou, de pênalti.

O primeiro gol de Haaland foi marcado aos 34 minutos do segundo tempo, após ganhar no alto de Gabriel Magalhães e cabecear sem chance para Alisson. O segundo foi aos 45, em chute fulminante no canto de Alisson.

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Desde 1990, quando perdeu para a Argentina na Copa da Itália, o Brasil não era eliminado nas oitavas de final. A Canarinho vai para 28 anos sem ganhar um Mundial e segue sem ganhar de europeus em mata-mata de Copa desde a final de 2022, contra a Alemanha.

A Canarinho vai para 28 anos sem ganhar um Mundial e segue sem ganhar de europeus em mata-mata de Copa desde a final de 2022, contra a Alemanha.

 


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