Copa 2026: veja onde assistir e horário dos jogos deste sábado (04/07)
O Mundial da América do Norte inicia a fase de oitavas de final
Publicado: 04/07/2026 às 12:53
Mbappé e Dembélé em comemoração de gol da França (FRANCK FIFE / AFP)
Este sábado (4) marca o início oficial da fase de oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. Agora, 16 equipes seguem lutando pelo título mundial, em oito jogos de mata-mata.
O dia traz os dois primeiros jogos desta fase, que já definirá um confronto de quartas de final. Às 14h, o coanfitrião Canadá mede forças contra Marrocos, em Houston, no Texas.
Realizando a maior campanha de sua história, a seleção canadense tenta seguir sonhando com voos mais altos na Copa. Do outro lado, os marroquinos chegam com status de favoritos pela força do time e pela classificação contra a Holanda na fase anterior.
Na sequência, às 18h, o grande time da França encara o Paraguai. Depois de eliminar a tetracampeã Alemanha, os sul-americanos querem surpreender o mundo mais uma vez, desta vez contra a poderosa geração francesa, em partida na Filadélfia.
Os vencedores dos jogos deste sábado se enfrentarão na fase de quartas de final, já que ocupam o mesmo lado da chave no torneio.
Jogos deste sábado da Copa do Mundo:
14h: Canadá x Marrocos – TV Globo, Sportv, Globoplay, SBT, N Sports e CazéTV
18h: França x Paraguai – CazéTV
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