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Copa 2026: veja onde assistir e horário dos jogos deste sábado (04/07)

O Mundial da América do Norte inicia a fase de oitavas de final

Caio Antunes

Publicado: 04/07/2026 às 12:53

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Mbappé e Dembélé em comemoração de gol da França/FRANCK FIFE / AFP

Mbappé e Dembélé em comemoração de gol da França (FRANCK FIFE / AFP)

Este sábado (4) marca o início oficial da fase de oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. Agora, 16 equipes seguem lutando pelo título mundial, em oito jogos de mata-mata.

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O dia traz os dois primeiros jogos desta fase, que já definirá um confronto de quartas de final. Às 14h, o coanfitrião Canadá mede forças contra Marrocos, em Houston, no Texas.

Realizando a maior campanha de sua história, a seleção canadense tenta seguir sonhando com voos mais altos na Copa. Do outro lado, os marroquinos chegam com status de favoritos pela força do time e pela classificação contra a Holanda na fase anterior.

Na sequência, às 18h, o grande time da França encara o Paraguai. Depois de eliminar a tetracampeã Alemanha, os sul-americanos querem surpreender o mundo mais uma vez, desta vez contra a poderosa geração francesa, em partida na Filadélfia.

Os vencedores dos jogos deste sábado se enfrentarão na fase de quartas de final, já que ocupam o mesmo lado da chave no torneio.

Jogos deste sábado da Copa do Mundo:

14h: Canadá x Marrocos – TV Globo, Sportv, Globoplay, SBT, N Sports e CazéTV
18h: França x Paraguai – CazéTV


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