Cristiano Ronaldo marca, Portugal vence Croácia em jogo alucinante e pega Espanha nas oitavas

Portugal fez o primeiro gol de Portugal, foi substituído, mas os lusos venceram os croatas por 2 a 1

Cristiano Ronaldo fez o primeiro gol de Portugal contra a Croácia (COLE BURSTON / AFP)

Foi com emoção. E põe emoção nisso. Em campo, Portugal e Croácia, nesta quinta (02), em Toronto (CAN), em jogo válido pela fase de 16 avos de final da Copa do Mundo 2026.

O duelo marcaria a despedida de uma das lendas em campo. Do lado português, Cristiano Ronaldo, no alto dos seus 41 anos. Do croata, Luka Modric, aos 40 anos, travaram um duelo que parecia escrito pelos deuses da bola.

Com direito a gol anulado da Croácia pelo VAR (com a tecnologia do chip na bola) nos últimos instantes do 2º tempo, que teve 18 minutos de acréscimo, Portugal venceu por 2 a 1 e avançou para as oitavas de final e agora vai encarar a Espanha, na próxima segunda-feira (06), em Dallas.

Cristiano Ronaldo fez um dos dos gols de Portugal, o seu primeiro em mata-mata de Copa, e somou mais um na busca pelo milésimo gol. Agora são 976 bolas na rede ao longo da carreira.

Ao todo, Cristiano Ronaldo tem 11 gols em 26 jogos em Copas do Mundo, mas os 10 anteriores foram todos marcados na primeira fase. Além desta edição, ele disputou os mundiais de 2006, 2010, 2014, 2018 e 2022.



LOUCURA

Os croatas saíram na frente com um gol do atacante Ivan Perisic (53'), mas a seleção portuguesa empatou numa cobrança de pênalti do capitão CR7 (68') e garantiu a vitória com um gol de cabeça do atacante Gonçalo Ramos nos descontos (90+4').

Quando tudo parecia decidido, o zagueiro Josko Gvardiol comemorou um gol nos acréscimos (90'+13), mas o lance foi anulado após o árbitro Espen Eskas revisar a jogada pelo VAR e confirmar uma posição de impedimento.

Modric, naquela que certamente foi sua despedida do maior palco do futebol, contestou a decisão junto ao árbitro norueguês, que manteve sua posição e encerrou a longa partida aos 118 minutos.

A simples presença de CR7 e 'Lukita' em campo estabeleceu um novo recorde: eles se tornaram os dois primeiros jogadores com mais de 40 anos a se enfrentarem em uma partida de Copa do Mundo.

Os ex-companheiros de Real Madrid, que juntos conquistaram quatro títulos da Liga dos Campeões da Europa ao longo de seis temporadas, trocaram uma saudação calorosa antes do início da partida no BMO Field.

O primeiro tempo não fez jus ao legado futebolístico de ambos. Com pouca ação e emoção, os 45 minutos iniciais pareciam preparar o terreno para um segundo tempo repleto de reviravoltas.

A etapa final não trouxe apenas os gols, mas também cinco defesas cruciais do goleiro português Diogo Costa, mantendo viva a campanha de sua equipe e de seu capitão na Copa do Mundo de 2026.