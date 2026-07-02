Beto Lago: ‘É preciso um novo ajuste na regra do impedimento’

Impedimento milimétrico marcado na partida entre Colômbia x Portugal na Copa do Mundo (Reprodução / CazéTV)

O impedimento

Poucas regras transformaram tanto o futebol quanto a lei do impedimento. Criada em 1863 para impedir que atacantes permanecessem "acampados" perto do gol adversário, esperando apenas um lançamento, ela mudou completamente a forma como o esporte seria jogado. Sem o impedimento, dificilmente o futebol teria se tornado um jogo de estratégia, ocupação de espaços e inteligência coletiva. A evolução da regra também acompanhou a evolução do próprio esporte. A flexibilização em 1866, a redução para dois defensores em 1925 e a regra da "mesma linha", em 1990, foram ajustes que tornaram o jogo mais ofensivo, equilibrando ataque e defesa. O futebol ganhou velocidade, criatividade e passou a premiar equipes mais organizadas taticamente. Mas o futebol de hoje vive um paradoxo. Criada para impedir vantagens desleais, passou a gerar discussões sobre lances em que a vantagem simplesmente não existe. Com a chegada do VAR, o impedimento ganhou uma precisão milimétrica que, muitas vezes, entra em conflito com o espírito da própria lei. Um ombro, um joelho ou a ponta da chuteira à frente dificilmente representam uma vantagem real sobre o defensor, mas bastam para anular gols e frustrar torcedores. É evidente que o impedimento continua sendo essencial. Retirá-lo significaria descaracterizar completamente o futebol. As linhas defensivas perderiam sentido, os espaços seriam ocupados de maneira caótica e o jogo voltaria a privilegiar apenas lançamentos longos para atacantes posicionados próximos ao gol. O desafio, porém, está em adaptar a regra aos tempos atuais. O futebol não pode ser decidido por diferenças de centímetros que nenhum ser humano consegue perceber em velocidade normal. A tecnologia deve servir para corrigir erros claros, não para criar mais polêmicas.

O impedimento foi uma das boas invenções do futebol e continua sendo indispensável. Mas, como toda grande regra, precisa evoluir. O objetivo nunca foi punir o atacante por um detalhe microscópico, e sim impedir que ele obtivesse uma vantagem injusta. Quando a tecnologia passa a enxergar mais do que o próprio jogo permite, talvez seja a hora de ajustar novamente a regra para que ela volte a servir ao futebol e não o contrário.



Reconquistar a arquibancada

Tão importante quanto fazer o Sport voltar a vencer será reconquistar a confiança da torcida. A contratação de Gilmar Dal Pozzo dividiu opiniões e aumentou a desconfiança de quem já viu o clube errar duas vezes na escolha do treinador nesta temporada. A diretoria apostou todas as fichas nesta mudança. Se acertou, recoloca o Leão na briga pelo acesso. Se errou novamente, o preço pode ser alto demais para um clube que já desperdiçou tempo e pontos na Série B.

Balanço da Copa na CBN



Hoje, às 11h, estarei no programa Decisão, de Geraldo Freire, na Rádio CBN Recife, para um balanço da Copa do Mundo. Debaterei ao lado de André Luiz Cabral, Evaldo Costa e Horácio Cometti. Conto com a audiência de vocês!

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