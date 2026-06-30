Copa do Mundo 2026: onde assistir e horários dos jogos desta terça-feira (30)
Quem avançar de Costa do Marfim e Noruega garante a vaga para encarar a Seleção Brasileira na próxima fase
Publicado: 30/06/2026 às 09:26
Erling Haaland, da Noruega, e Franck Kessie, da Costa do Marfim (Mauro PIMENTEL and Peter POWELL / AFP)
A terça-feira (30) será de definição e contagem regressiva para a Seleção Brasileira. O grupo comandado por Carlo Ancelotti conhecerá seu adversário nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. Em duelo válido pela fase de 16-avos de final, Costa do Marfim e Noruega se enfrentam às 14h, no AT&T Stadium, em Dallas. Quem avançar no confronto eliminatório garante a vaga para encarar o Brasil na próxima fase.
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Mais tarde, às 22h, a bola rola para México e Equador, duas seleções que apostam na intensidade física e no apoio das arquibancadas para seguir no torneio.
Confira a programação completa de transmissões e horários:
Copa do Mundo (16-avos de final)
14h – Costa do Marfim x Noruega – Transmissão: TV Globo, SBT, SporTV, CazéTV (YouTube) e N Sports
18h – França x Suécia – Transmissão: CazéTV (YouTube)
22h – México x Equador – Transmissão: TV Globo, SporTV e CazéTV (YouTube)