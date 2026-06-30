Marrocos empata no fim, vence Holanda nos pênaltis e pega Canadá nas oitavas da Copa
Os marroquinos venceram a Oranje por 3 a 2 nas penalidades, com destaque para a atuação do goleiro Bounou, que defendeu a cobrança decisiva de Summerville.
Publicado: 30/06/2026 às 01:36
Marrocos eliminou a Holanda nos pênaltis (ALFREDO ESTRELLA / AFP)
O Marrocos derrotou a Holanda nos pênaltis nesta segunda-feira (29), após um empate em 1 a 1 nos 120 minutos do jogo da fase de 16-avos de final da Copa do Mundo de 2026, no Estádio de Monterrey, no México.
Os marroquinos venceram a 'Oranje' por 3 a 2 nas penalidades, com destaque para a atuação brilhante do goleiro Yassine Bounou, que defendeu a cobrança decisiva de Crysencio Summerville.
Esta foi mais uma eliminação dolorosa nos pênaltis para a 'Laranja Mecânica' em Copas do Mundo, após as quedas nas semifinais de 2014, no Brasil, e nas quartas de final de 2022, no Catar, ambas contra a Argentina.
Marrocos supera a Holanda nos pênaltis e avança na #CopadoMundoFIFA ????????????????????— Copa do Mundo FIFA???? (@fifaworldcup_pt) June 30, 2026
Durante grande parte da partida, a seleção marroquina pressionou em direção à meta holandesa, impulsionada pela maioria dos 51.243 torcedores presentes no Estádio de Monterrey.
No entanto, o gol que abriu o placar foi marcado por Cody Gakpo, que recentemente anunciou a perda do filho que esperava com sua companheira.
Gakpo marcou aos 72 minutos, aproveitando uma sobra e mandando a bola para o fundo da rede adversária.
Quando parecia que os holandeses iriam se classificar, o zagueiro Issa Diop empatou para o Marrocos com um gol de cabeça nos acréscimos (90'+1). As duas equipes buscaram o gol durante a prorrogação, mas o placar permaneceu inalterado.
Issa Diop takes the honours as your Superior Player of the Match. ?— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 30, 2026
#FIFAWorldCup #SuperiorPOTM pic.twitter.com/ZeBt57k0tU
Escalações:
HOLANDA: Bart Verbruggen - Jan Paul van Hecke, Virgil van Dijk (cap), Nathan Aké (Teun Koopmeiners 71') - Denzel Dumfries, Ryan Gravenberch (Quinten Timber 86'), Frenkie De Jong (Marten de Roon 110'), Micky van de Ven (Jorrel Hato 87') - Crysencio Summerville, Brian Brobbey (Wout Weghorst 71') - Cody Gakpo (Justin Kluivert 113'). Técnico: Ronald Koeman.
MARROCOS: Yassine Bounou - Achraf Hakimi (cap), Issa Diop, Chadi Riad (Anass Salah-Eddine 76'), Noussair Mazraoui - Brahim Díaz (Gessime Yassine 79'), Neil El Aynaoui - Azzedine Ounahi (Soufiane Rahimi 87'), Ayyoub Bouaddi (Samir el Mourabet 79'), Bilal el Khannous (Chemsdine Talbi 87') - Ismael Saibari.