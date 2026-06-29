Se o Brasil perder hoje (29) do Japão, está fora da Copa 2026? Entenda as regras
Seleção Brasileira enfrenta o Japão nesta segunda-feira (29)
Publicado: 29/06/2026 às 14:47
Brasil x Japão na Copa do Mundo 2026 (PAUL ELLIS / AFP)
Com o fim da fase de grupos, a Copa do Mundo de 2026 entrou na sua fase de mata-mata. A Seleção Brasileira está enfrentando, nesta segunda-feira (29), o Japão, um dos únicos três adversários que fizeram Carlo Ancelotti provar o gosto da derrota desde que ele assumiu a 'Canarinha'.
Derrota no tempo normal, na prorrogação ou nos pênaltis elimina o Brasil da Copa 2026. Não há repescagem ou segunda chance.
Quem ganhar garante a vaga nas oitavas de final. Aos 28 minutos do primeiro tempo, Kaishu Sano abriu o placar contra o Brasil. Casemiro empatou aos 56 minutos. Até o momento, o jogo está 1 x 1.
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