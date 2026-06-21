Empate com Curaçao obriga Equador a vencer Alemanha para seguir com chances no Grupo E

O time equatoriano pressionou muito, mas esbarrou no goleiro de Curaçao; empate reduz bastante as chances dos sul-americanos conseguirem a classificação

Goleiro Room parou o ataque equatoriano com grandes defesas (JUAN MABROMATA / AFP)

O Equador teve de se contentar com um empate em 0 x 0 contra Curaçao, em Kansas City, nos Estados Unidos, neste sábado à noite (20), pela segunda rodada do Grupo E, e viu diminuir suas chances de classificação para os 16-avos de final da Copa do Mundo de 2026, na América do Norte.

Com apenas um ponto, a seleção equatoriana terá pela frente uma partida decisiva na terceira e última rodada contra a seleção forte da Alemanha, que, com seis pontos, já garantiu que vai terminar na liderança da chave.

“Temos de vencer a Alemanha e tentar nos classificar”, disse o goleiro do Equador, Hernán Galíndez. "Nada é impossível. É uma partida de futebol que ainda temos de jogar".

A Costa do Marfim ocupa o segundo lugar com três pontos, enquanto Curaçao comemorou, neste sábado, o primeiro ponto de sua história em Mundiais, graças a uma atuação épica do goleiro Eloy Room, que defendeu 15 tiros, a segunda maior marca na história do torneio.

Room, goleiro da menor nação que já disputou uma Copa do Mundo, ficou com apenas uma defesa de igualar o recorde que pertence ao americano Tim Howard, que na Copa de 2014 conseguiu fazer 16 defesas na derrota para a Bélgica nas oitavas de final, decidida na prorrogação.

"Eu sabia que tinha sido uma partida agitada, com muitas defesas. Fico um pouco chateado por não ter batido o recorde do Tim Howard — ele fez 16 —, mas acho que ele ficou suando frio com a possibilidade de perdê-lo, porque cheguei perto", brincou Room, de 37 anos.

Os 68.598 espectadores, quase todos torcedores equatorianos, assistiram, incrédulos e desesperados, enquanto estrelas como Enner Valencia e Moisés Caicedo perderam chance após chance.

A equipe comandada pelo técnico argentino Sebastián Beccacece, segunda colocada nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, já chegava a esta partida sob pressão, após uma derrota por 1 a 0 na estreia contra a Costa do Marfim.

O Equador, que chegou como um dos candidatos à seleção revelação, continua sem marcar gols no torneio, e o desastre poderia ter sido total se Curaçao tivesse aproveitado qualquer um dos contra-ataques perigosos que criaram no segundo tempo.

"Há coisas no futebol que não se explicam. Quando você finaliza 27 vezes, o resultado fala por si. Qualquer coisa que eu disser pode ser contraproducente", afirmou Beccacece. “A equipe mereceu mais do que obteve nas duas partidas”.

Room fecha o gol

A derrota diante do Costa do Marfim, que marcou seu gol único aos 90 minutos de jogo, deixou a seleção sul-americana sem margem para erros.

Beccacece decidiu reforçar a defesa com a entrada do lateral-esquerdo Pervis Estupiñán, mas seus jogadores permitiram um primeiro tempo aberto, com ataques constantes de ambos os lados.

A primeira oportunidade, a mais clara da partida, surgiu de um passe de Caicedo, do seu próprio campo, que superou todas as linhas defensivas de Curaçao.

Os cruzamentos da meia do Chelsea deixaram Enner Valencia cara a cara com o goleiro Room pela primeira vez, mas o goleiro defendeu o chute à queima-roupa com uma intervenção crucial com uma só mão.

Depois de conseguir a trave três vezes na estreia, o ‘Tricolor’ ainda não havia encontrado uma solução para seus problemas específicos de pontaria.

Até o intervalo, Eloy Room já havia defendido seis finalizações equatorianas. Hernán Galíndez não foi exigido do outro lado, mas Curaçao levou perigo em diversos benefícios, aumentando a ansiedade de Beccacece para o segundo tempo.

O treinador deixou o meio-campista Jordy Alcívar no vestiário e colocou Kevin Rodríguez em campo, sinalizando uma operação total e de alto risco por parte do Equador.

Quarto contínuo brilhando, impedindo os gols de Caicedo e Hincapié, enquanto a torcida equatoriana prendia a respiração num contra-ataque de Curaçao, no qual Galíndez fez duas defesas nos chutes perigosos de Leandro Bacuna e Livano Comenencia.

O Equador não conseguiu superar a muralha defensiva da nação de 185 mil habitantes e terá de garantir a classificação na quinta-feira contra a Alemanha, seleção que conquistou uma vitória dramática sobre a Costa do Marfim neste sábado, retornando à fase de mata-mata após ficar de fora dela nas duas Copas do Mundo anteriores.