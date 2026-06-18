Cena forte: Koné, do Canadá, quebra a perna durante partida contra o Catar

Ao perceber a gravidade, os canadenses se reuniram, com alguns chegando a chorar.

Ismael Kone, do Canadá, sendo levado pela equipe médica após grave contusão (Emilee Chinn / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Ismaël Koné, meio-campista da seleção do Canadá, quebrou a perna durante a partida contra o Catar, na noite desta quinta-feira (18). O lance aconteceu no segundo tempo, em uma disputa com Madibo, que foi expulso.

Na altura de lesão, o Canadá ganhava por 3 a 0 e já tinha um jogador a mais, já que Homam Ahmed havia sido expulso na primeira etapa.

Após a entrada, Koné caiu no gramado e os jogadores foram cobrar o árbitro. Ao perceber a gravidade, os canadenses se reuniram, com alguns chegando a chorar. Madibo não reclamou e, ainda em choque, saiu do campo.

Consciente, Koné foi retirado de maca pela equipe médica em acenou para os torcedores.

Na comemoração do quarto gol canadense, Saliba homenageou Koné ao erguer sua camisa. Ao final do jogo, o Canadá venceu por 6 a 0, maior vitória de uma seleção da Concacaf em Copas.

