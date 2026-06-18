diariodepernambuco.com.br
Copa do Mundo
IMAGENS FORTES

Cena forte: Koné, do Canadá, quebra a perna durante partida contra o Catar

Ao perceber a gravidade, os canadenses se reuniram, com alguns chegando a chorar.

Diario de Pernambuco

Publicado: 18/06/2026 às 20:56

Seguir no Google News Seguir

Ismael Kone, do Canadá, sendo levado pela equipe médica após grave contusão/Emilee Chinn / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Ismael Kone, do Canadá, sendo levado pela equipe médica após grave contusão (Emilee Chinn / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Ismaël Koné, meio-campista da seleção do Canadá, quebrou a perna durante a partida contra o Catar, na noite desta quinta-feira (18). O lance aconteceu no segundo tempo, em uma disputa com Madibo, que foi expulso.

Na altura de lesão, o Canadá ganhava por 3 a 0 e já tinha um jogador a mais, já que Homam Ahmed havia sido expulso na primeira etapa.

Após a entrada, Koné caiu no gramado e os jogadores foram cobrar o árbitro. Ao perceber a gravidade, os canadenses se reuniram, com alguns chegando a chorar. Madibo não reclamou e, ainda em choque, saiu do campo.

Consciente, Koné foi retirado de maca pela equipe médica em acenou para os torcedores.

Na comemoração do quarto gol canadense, Saliba homenageou Koné ao erguer sua camisa. Ao final do jogo, o Canadá venceu por 6 a 0, maior vitória de uma seleção da Concacaf em Copas.

Canadá , koné , lesão , perna
Mais de Copa do Mundo
Últimas
WhatsApp DP
Mais Lidas
WhatsApp DP
Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP