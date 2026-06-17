Recorde sob xeque: Messi vira maior artilheiro das Copas e Mbappé ameaça o topo

Mbappé e Messi (CHARLY TRIBALLEAU / AFP e JUAN MABROMATA / AFP)

A primeira rodada da Copa do Mundo mal terminou e os livros de história do futebol mundial precisaram ser reescritos às pressas. Em uma terça-feira mágica e de contornos históricos, Lionel Messi e Kylian Mbappé transformaram suas estreias em um verdadeiro recital estatístico, deixando claro que a briga pelo topo da artilharia de todos os tempos dos Mundiais será um dos grandes enredos desta edição.

Com pelo menos mais dois jogos garantidos na fase de grupos e o favoritismo de Argentina e França desenhando uma longa caminhada, a dupla de camisas 10 coloca o recorde do alemão Miroslav Klose sob xeque definitivo.

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Atual campeão do mundo, Lionel Messi precisou de apenas uma partida para pulverizar marcas. Em Kansas City, o craque comandou a vitória da Argentina por 3 a 0 sobre a Argélia anotando o seu primeiro hat-trick na história das Copas.

Com os três gols da noite, Messi saltou de 13 para 16 gols em Mundiais, alcançando Miroslav Klose como o maior artilheiro de toda a história da competição. Aos 38 anos, o craque argentino agora precisa de apenas mais uma bola na rede nos próximos dois compromissos da fase de grupos como o maior goleador de todos os Mundiais.

Ritmo avassalador: Mbappé supera Pelé e mira o topo

Se Messi já se consolidou no topo da artilharia histórica, Kylian Mbappé, de 27 anos, segue em ritmo acelerado e chama a atenção de historiadores do futebol. Na terça-feira, o atacante francês Kylian Mbappé marcou duas vezes na vitória da França sobre o Senegal, mantendo sua impressionante média de gols em competições internacionais e reforçando a projeção de que pode ainda nesta Copa quebrar os recordes mais altos da história.

O duplo impacto levou o atacante aos 14 gols na história do torneio, fazendo-o ultrapassar ninguém menos que o Rei Pelé (12 gols) e o compatriota Just Fontaine (13 gols). Agora, dividindo a terceira posição histórica com o alemão Gerd Müller e ostentando uma média impressionante de quase um gol por jogo, Mbappé está a apenas dois gols de igualar Messi e Klose no topo do planeta.

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Novo ranking dos maiores artilheiros das Copas:

Miroslav Klose (Alemanha) — 16 gols (24 jogos) e Lionel Messi (Argentina) — 16 gols (27 jogos)

Ronaldo (Brasil) — 15 gols (19 jogos)

Kylian Mbappé (França) — 14 gols (15 jogos) e Gerd Müller (Alemanha) — 14 gols (13 jogos)



Domínio amplo

No critério de Participações Diretas (Gols + Assistências), Messi estendeu sua vantagem no topo absoluto da FIFA, alcançando 24 ações decisivas (16 gols e 8 assistências). Pelé segue na vice-liderança histórica com 21 participações.

