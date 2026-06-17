Jogos de hoje da Copa de 2026: onde assistir e horários desta quarta (17/06)
Quatro partidas fecham a rodada de abertura da Copa do Mundo de 2026
Publicado: 17/06/2026 às 10:03
Cristiano Ronaldo, atacante de Portugal (Divulgação/Fifa)
A primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 chega ao fim nesta quarta-feira (17) com a promessa de fortes emoções e o início de uma despedida histórica. Quatro partidas, válidas pelos Grupos K e L, encerram a jornada inaugural do torneio. O grande destaque do dia fica por conta da estreia de Portugal, que marca o início da "última dança" de Cristiano Ronaldo em Mundiais, além do aguardado confronto de peso entre Inglaterra e Croácia.
A bola rola a partir das 14h (horário de Brasília), com os holofotes voltados para o astro português. Aos 41 anos, Cristiano Ronaldo lidera a seleção lusa diante da República Democrática do Congo, no fechamento do Grupo K. Mais tarde, às 17h, ingleses e croatas reeditam a semifinal do Mundial de 2018 em um duelo que pode definir o rumo da liderança do Grupo L.
Onde assistir aos jogos desta quarta-feira (17/06):
14h00 – Portugal x RD Congo (Grupo K) – Transmissão: CazéTV
17h00 – Inglaterra x Croácia (Grupo L) – Transmissão: Globo, Sportv, SBT, CazéTV, ge e NSports
20h00 – Gana x Panamá (Grupo K) – Transmissão: CazéTV
23h00 – Uzbequistão x Colômbia (Grupo L) – Transmissão: Globo, Sportv, CazéTV e ge