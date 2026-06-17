diariodepernambuco.com.br
Copa do Mundo
Recorde

'São estatísticas e nada mais', diz Messi ao igualar Klose como artilheiro das Copas

A poucos dias de completar 39 anos, Messi está a caminho de continuar quebrando recordes em uma Copa do Mundo

AFP

Publicado: 17/06/2026 às 08:58

Seguir no Google News Seguir

Lionel Messi, atacante da Argentina / ROBERTO SCHMIDT / AFP

Lionel Messi, atacante da Argentina ( ROBERTO SCHMIDT / AFP)

Lionel Messi disse que é uma "honra" igualar o recorde de gols em Copas do Mundo, depois de marcar o hat-trick que deu à Argentina a vitória por 3 a 0 sobre a Argélia nesta terça-feira (16), na estreia da 'Albiceleste' nesta edição de 2026, mas que, no final, "são estatísticas e nada mais".

Veja também:
Ao entrar em campo, o ídolo argentino se tornou primeiro jogador a atuar em seis Copas, na mesma noite em que alcançou o alemão Miroslav Klose como maior artilheiro da história do torneio, com 16 gols.

"É uma honra pelo que significa estar ao lado de Klose e daqueles que estão lá, Ronaldo também está, mas não acho que isso signifique muita coisa. Mbappé também marcou dois gols hoje. No final, são estatísticas e nada mais", disse o camisa 10 argentino aos repórteres.

Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão

Ronaldo Fenômeno, "dos que eu vi, foi um dos maiores e não está em primeiro (...) fica só em uma estatística", resumiu.

A poucos dias de completar 39 anos, Messi está a caminho de continuar quebrando recordes em uma Copa do Mundo cujo objetivo é levar a Argentina ao tetracampeonato, conseguindo um segundo título consecutivo inédito para o país.

Argentina , copa 2026 , Messi
Mais de Copa do Mundo
Últimas
WhatsApp DP
Mais Lidas
WhatsApp DP
Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP