'São estatísticas e nada mais', diz Messi ao igualar Klose como artilheiro das Copas

A poucos dias de completar 39 anos, Messi está a caminho de continuar quebrando recordes em uma Copa do Mundo

Lionel Messi, atacante da Argentina ( ROBERTO SCHMIDT / AFP)

Lionel Messi disse que é uma "honra" igualar o recorde de gols em Copas do Mundo, depois de marcar o hat-trick que deu à Argentina a vitória por 3 a 0 sobre a Argélia nesta terça-feira (16), na estreia da 'Albiceleste' nesta edição de 2026, mas que, no final, "são estatísticas e nada mais".

Ao entrar em campo, o ídolo argentino se tornou primeiro jogador a atuar em seis Copas, na mesma noite em que alcançou o alemão Miroslav Klose como maior artilheiro da história do torneio, com 16 gols.

"É uma honra pelo que significa estar ao lado de Klose e daqueles que estão lá, Ronaldo também está, mas não acho que isso signifique muita coisa. Mbappé também marcou dois gols hoje. No final, são estatísticas e nada mais", disse o camisa 10 argentino aos repórteres.

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Ronaldo Fenômeno, "dos que eu vi, foi um dos maiores e não está em primeiro (...) fica só em uma estatística", resumiu.

A poucos dias de completar 39 anos, Messi está a caminho de continuar quebrando recordes em uma Copa do Mundo cujo objetivo é levar a Argentina ao tetracampeonato, conseguindo um segundo título consecutivo inédito para o país.