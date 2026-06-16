Com show de Haaland, Noruega goleia Iraque em sua estreia na Copa 2026

Após 28 anos de ausência, a seleção escandinava se impôs com autoridade e contou com dois gols do artilheiro

Erling Haaland, atacante da Noruega (JUSTIN SETTERFIELD / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP)

Após 28 anos de ausência, a Noruega retornou à Copa do Mundo nesta terça-feira (16) com uma goleada por 4 a 1 sobre o Iraque, comandada pelo artilheiro Erling Haaland, que marcou duas vezes em sua estreia em Mundiais.

A seleção escandinava se impôs com autoridade e foi para o intervalo em vantagem graças aos dois gols de Haaland (29' e 43'). No segundo tempo, Leo Ostigard (76') e um gol contra de Amir Al-Ammari (90'+6) fecharam o placar.

Os iraquianos chegaram a empatar momentaneamente com uma cabeçada do experiente atacante Aymen Hussein (39').

Mais cedo, no outro jogo do Grupo I, a França derrotou o Senegal por 3 a 1.

Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão.

