Haaland estreia na Copa do Mundo: veja 5 curiosidades sobre o atacante da Noruega
Atacante do Manchester City lidera seleção nórdica no Mundial após 28 anos de ausência. Confira detalhes sobre a rotina de sono e a genética do jogador.
Publicado: 16/06/2026 às 18:46
Haaland estreia na Copa do Mundo: veja 5 curiosidades sobre o atacante da Noruega . (Foto: Vincent Carchietta/Getty Images/AFP)
O atacante da seleção da Noruega, Erling Haaland, ajudou o país a voltar à disputa de uma Copa do Mundo depois de um hiato de 28 anos.
Acumulando recordes por onde passa, o jogador possui uma trajetória que envolve hábitos rígidos com o sono, forte genética esportiva e uma recusa à seleção inglesa.
Ele estreia no Mundial nesta terça-feira (16), às 19h (horário de Brasília), contra o Iraque, pelo Grupo I.
Confira algumas curiosidades do atacante do Manchester City:
INGLATERRA X NORUEGA
Nascido em 21 de julho de 2000, em Leeds, na Inglaterra, Haaland poderia representar os ingleses, mas optou por jogar pela Noruega.
36 GOLS EM 35 JOGOS
Logo em sua primeira temporada pelo Manchester City (2022/23), Haaland marcou 36 gols em 35 partidas. Com a marca, ele se tornou o maior artilheiro de uma única edição na história do Campeonato Inglês.
PAIS ATLETAS
O pai, Alf-Inge Haaland, foi jogador de futebol com passagens por Nottingham Forest, Leeds e Manchester City. A mãe, Gry Marita Braut, foi campeã nacional de heptatlo na Noruega, o que ajuda a explicar a combinação de estatura, força e velocidade do atacante.
PREOCUPAÇÃO COM O SONO
O protocolo de descanso do norueguês inclui dormir com a boca selada com fita adesiva para forçar a respiração nasal e melhorar a oxigenação. Ele também utiliza óculos bloqueadores de luz azul nas horas que antecedem o sono para não inibir a produção natural de melatonina.
GOLS PELA NORUEGA
Aos 25 anos, ele é um dos grandes responsáveis por fazer a Noruega disputar a Copa do Mundo na América do Norte. Em 50 jogos com a camisa da seleção, ele marcou 55 gols e deu seis assistências.