Copa 2026: Tunísia anuncia Hervé Renard como novo técnico em meio ao Mundial
A Tunísia agiu rápido e anunciou Hervé Renard como novo técnico
Publicado: 16/06/2026 às 09:28
Herve Renard, novo técnico da Tunísia (Mahmud HAMS / AFP)
O técnico da seleção da Tunísia, Sabri Lamouchi, foi demitido na segunda-feira (15) e será substituído pelo também francês Hervé Renard durante o restante da Copa do Mundo, anunciou o presidente da Federação Tunisiana de Futebol.
A decisão foi tomada após a humilhante derrota das Águias de Cartago por 5 a 1 para a Suécia, no domingo, em sua estreia no torneio.
"Renard chegará nesta terça-feira a Monterrey, onde comandará o primeiro treino com a seleção", acrescentou a emissora.
Sabri Lamouchi, 54 anos, que ocupava o cargo desde janeiro, aceitou um acordo para encerrar o contrato, segundo a imprensa tunisiana.
O futuro do ex-jogador da seleção francesa, de origem tunisiana, era questionado há várias semanas e ele perdeu ainda mais prestígio após a goleada sofrida para a Suécia.
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Este não é o primeiro caso de um técnico de seleção demitido durante uma Copa do Mundo. Henryk Kasperczak, também com a Tunísia, foi demitido na França-1998 após duas derrotas na fase de grupos.
A Copa disputada na França teve outras duas vítimas: Cha Bum-kun (Coreia do Sul) e o brasileiro Carlos Alberto Parreira (Arábia Saudita).
O espanhol Julen Lopetegui foi demitido do cargo de técnico da seleção de seu país na véspera do início do Mundial da Rússia-2018, depois do anúncio de sua contratação como treinador do Real Madrid.