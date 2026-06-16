Copa 2026: Vozinha para favorita Espanha e vira fenômeno nas redes sociais do Brasil

Vozinha, goleiro de Cabo Verde (ROBERTO SCHMIDT / AFP)

A Copa do Mundo de 2026 mal começou e já entregou aquela que promete ser uma de suas histórias mais fascinantes. Apontada como uma das grandes favoritas ao título mundial, a Espanha, atual campeã da Europa, esbarrou em uma atuação inspirada. O empate sem gols com a estreante seleção de Cabo Verde entrou para a história do torneio, mas o verdadeiro fenômeno aconteceu no ambiente digital, transformando o goleiro Josimar Dias, o "Vozinha", em uma celebridade instantânea no Brasil.

Se a atuação em campo já era motivo de celebração em Cabo Verde, a consagração definitiva veio pelas telas brasileiras. Durante a transmissão da partida na CazéTV, o streamer Casimiro Miguel convocou os espectadores a invadirem o perfil de Vozinha no Instagram. O resultado foi imediato: uma verdadeira onda verde e amarela tomou conta das redes sociais, impulsionando a popularidade do goleiro cabo-verdiano.

Em menos de 24 horas, o goleiro, que iniciou o dia com 53 mil seguidores, rompeu a barreira dos 7 milhões, e o contador digital não para de subir. O engajamento avassalador repete e amplifica outras campanhas de sucesso da emissora digital, que costuma adotar atletas carismáticos e transformá-los em fenômenos de massa durante grandes eventos esportivos, como os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris.

Dentro das quatro linhas, a Espanha pressionou, mas parou na atuação inspirada do arqueiro de 40 anos. Com defesas difíceis e uma segurança impressionante, Vozinha foi eleito o nome do jogo, garantindo um ponto histórico para o país africano em sua primeira participação em Mundiais.

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Apelido “Vozinha”

A própria trajetória de Josimar José Évora Dias carrega uma boa dose de afeto. O apelido "Vozinha", que agora estampa as manchetes internacionais, nasceu na Ilha de São Vicente, onde foi criado pelos avós devido à ausência dos pais, que trabalhavam fora. O garoto que jogava bola sob o olhar cuidadoso da avó cresceu, rodou o mundo e virou o maior recordista de jogos (90 partidas) da história de sua seleção.

Aos 40 anos, Vozinha vive o ápice da carreira. Deixou o gramado da Copa do Mundo não apenas com um ponto precioso na tabela e a admiração de seu povo, mas com o abraço caloroso de milhões de novos torcedores brasileiros que, a partir de agora, têm um segundo país para acompanhar no Mundial.

