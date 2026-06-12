Vídeo mostra mexicanos jogando torcedor coreano para o alto em festa da Copa 2026
Comemoração entre torcedores de diferentes países vira símbolo de integração na Copa
Publicado: 12/06/2026 às 10:34
Celebração de mexicanos e sul-coreano (Reprodução)
A Copa do Mundo começou em ritmo de festa, gols e, acima de tudo, muita sinergia entre as culturas. Logo após a cerimônia de abertura e a vitória imponente do México sobre a África do Sul por 2 a 0, no Estádio Azteca, a torcida mexicana transformou os arredores do estádio em um verdadeiro cenário de celebração.
A festa generalizada ganhou ainda mais combustível com o resultado do segundo jogo do dia. Em Guadalajara, a Coreia do Sul também fez a sua parte e venceu a República Tcheca por 2 a 1, de virada, em um duelo eletrizante disputado no Estádio Akron.
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Domínio mexicano
No gramado do Azteca, a seleção mexicana não decepcionou a torcida que lotou as arquibancadas. Empurrado por uma atmosfera pulsante logo após a festa oficial de abertura, o México controlou as ações desde os minutos iniciais. Com um futebol seguro e envolvente, os donos da casa construíram o placar de 2 a 0 sem sofrer maiores sustos, correspondendo à enorme expectativa do país e iniciando a caminhada no Mundial com o pé direito.
Emoção e virada em Guadalajara
Se na Cidade do México a vitória foi soberana e protocolar, em Guadalajara o roteiro teve fortes doses de drama e contornos heróicos. Diante de uma valente e organizada República Tcheca, a Coreia do Sul precisou se superar no Estádio Akron.
Após sair atrás no marcador, a seleção asiática se lançou ao ataque e buscou forças para reagir. A insistência foi premiada quando os coreanos anotaram o gol que selou a vitória por 2 a 1, de virada, inflamando os torcedores e consolidando um primeiro dia memorável de futebol e confraternização na América do Norte.