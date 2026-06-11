Presidente da Fifa diz que apoio de Trump foi decisivo para a Copa do Mundo nos EUA

Infantino, que em várias ocasiões demonstrou proximidade com Trump, especialmente durante sua posse em janeiro de 2025

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao lado de presidente da Fifa, Gianni Infantino (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)

"Sem o compromisso e o envolvimento" de Donald Trump, "teria sido impossível organizar uma Copa do Mundo nos Estados Unidos", afirmou nesta quarta-feira (10) Gianni Infantino na Cidade do México, na véspera do início do torneio, que também é organizado por México e Canadá.

O presidente americano "entendeu imediatamente a dimensão da Copa do Mundo e seu impacto", insistiu o principal dirigente da Fifa, que lembrou manter "excelentes relações" com Trump, durante uma entrevista coletiva realizada no Estádio Azteca.

"Eu o conheci durante seu primeiro mandato e agora trabalhamos em estreita colaboração", insistiu o dirigente ítalo-suíço, que em dezembro de 2025 concedeu a Trump um Prêmio Fifa da Paz, criado para a ocasião.

"Estamos falando aqui da maior potência mundial, então, é claro, há certas coisas que precisam ser levadas em consideração... Mas poder dialogar com um presidente sobre temas importantes, com a administração, colocar tudo sobre a mesa, sem pedir nada, mas tentando explicar, acredito que essa seja provavelmente a chave para uma relação positiva. É assim que eu vejo", acrescentou.

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Infantino, que em várias ocasiões demonstrou proximidade com Trump, especialmente durante sua posse em janeiro de 2025 e em visitas à Casa Branca, elogiou com frequência a política interna do dirigente americano.

Trump, por sua vez, manifestou a intenção de assistir a algumas partidas da Copa do Mundo, mas sem especificar quais, e não estará presente no primeiro jogo disputado em solo americano, na sexta-feira, em Los Angeles.

Ao lado de Infantino no camarote de honra estará o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, que acompanhará a estreia dos Estados Unidos contra o Paraguai.