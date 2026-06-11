Marrocos corta dois jogadores antes de enfrentar o Brasil na Copa do Mundo 2026

Abde Ezzalzouli, atacante de Marrocos ( Getty Images via AFP)

Adversário da Seleção Brasileira na estreia do Mundial, Marrocos sofreu dois duros golpes em seu planejamento para a Copa do Mundo. A federação marroquina confirmou o corte de duas das principais peças da equipe para a competição: o zagueiro Nayef Aguerd, do Olympique de Marseille (França), e o atacante Abde Ezzalzouli, destaque do Real Bétis (Espanha). Ambos foram desconvocados devido a problemas físicos.

Para suprir as ausências, a comissão técnica agiu rápido e anunciou a integração do defensor Marwane Saadane, que atua no Al Fateh, da Arábia Saudita, e do jovem atacante Amine Sbai, do Angers, da França.

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Considerado uma das principais armas de velocidade e drible do ataque marroquino, Ezzalzouli teve uma lesão detectada no joelho direito após sofrer uma entorse durante o amistoso preparatório contra a Noruega. O departamento médico estimou o prazo de recuperação em três semanas, inviabilizando sua permanência no Mundial.

Já a situação de Aguerd envolveu uma aposta de risco que acabou não se pagando. O defensor não entra em campo pelo Olympique de Marseille desde março por conta de uma grave lesão na virilha. Mesmo sem ritmo de jogo, o defensor foi incluído na lista final por sua liderança e importância técnica, na expectativa de acelerar a transição física nos Estados Unidos. Apesar de ter apresentado evolução nos últimos dias, o atleta não reuniu condições de jogo e acabou cortado da lista definitiva.

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Pelo regulamento da Fifa, as seleções podem realizar alterações na lista de convocados até a véspera da partida de estreia, desde que as lesões sejam devidamente comprovadas por meio de laudos médicos oficiais.

Caminho do Brasil

Com o adversário modificado às pressas, o Brasil faz os ajustes finais para a sua primeira partida no torneio. O confronto diante de Marrocos está marcado para este sábado (13), às 19h em Nova York. A Seleção Brasileira figura no Grupo C do Mundial, chave que conta ainda com as seleções da Escócia e do Haiti.