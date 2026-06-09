Seleção Iraniana viajará para os Estados Unidos na véspera de sua primeira partida na Copa

O Irã tem sua estreia na Copa do Mundo marcada para 15 de junho contra a Nova Zelândia, em Los Angeles

Delegação do Irã para a Copa do Mundo (Reprodução/Iran National Football Team)

A seleção iraniana de futebol, que está concentrada no México para a Copa do Mundo de 2026, viajará para os Estados Unidos um dia antes de sua estreia contra a Nova Zelândia, anunciou um porta-voz da Federação Iraniana de Futebol.

"A delegação viajará para os Estados Unidos em um voo fretado. A equipe chegará à cidade anfitriã (Los Angeles) um dia antes da partida contra a Nova Zelândia e, para os dois jogos seguintes, chegaremos dois dias antes do início", afirmou Mehdi Alavi, porta-voz da Federação Iraniana de Futebol.

Quanto à realização dos jogos, o ministro dos Esportes do Irã, Ahmad Donyamali, fez um alerta aos organizadores.

"Se virmos uma bandeira ou símbolo diferente ao da República Islâmica do Irã nos estádios onde jogamos, ou se forem entoados cânticos que não se ajustam às normas, o responsável da equipe terá o dever de interromper a partida", disse Donyamali à agência IRNA.

"Caberá aos organizadores remediar a situação", acrescentou o ministro.

Após incertezas sobre a participação dos jogadores devido ao conflito no Oriente Médio, eles finalmente obtiveram seus vistos, embora o mesmo não tenha acontecido com alguns responsáveis da equipe.

No domingo, a seleção iraniana chegou à sua base em Tijuana, no norte do México, que sedia a Copa do Mundo juntamente com os Estados Unidos e o Canadá.

O Irã tem sua estreia na Copa do Mundo marcada para 15 de junho contra a Nova Zelândia, em Los Angeles, antes de enfrentar a Bélgica (no dia 21, também em Los Angeles) e o Egito (no dia 27, em Seattle).