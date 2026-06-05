Prefeitura do Recife realiza mutirão de pintura de ruas para a Copa do Mundo 2026

A ação acontecerá neste sábado (06) das 08h às 12h, com entrega de tintas e materiais de pintura em quatro localidades da cidade

Rua Camará, no bairro de Areias, em clima de Copa do Mundo (Rafael Vieira / DP Foto)

A Prefeitura do Recife, através do Gabinete de Inovação Urbana, promove neste sábado (06) o início do projeto “Pintando o Hexa”, com um grande mutirão de pintura de ruas. A ação acontecerá das 08h às 12h, com entrega de tintas e materiais de pintura em quatro localidades da cidade: Rua Alameda das Hortênsias, Rua Ary Peter, Rua Santo Cosme e Damião, conjunto residencial Mariazinha, e Rua Doutor Devaldo Borges. O objetivo é estimular a continuidade da tradição de pintura de ruas em época de Copa. O projeto terá sequência nas semanas seguintes e culminará, no dia 19 de junho, com a escolha e a premiação da rua com a decoração e a pintura mais criativas.

Serviço: Mutirão de pintura – Projeto Pintando o Hexa

Data: Sábado, 06 de junho

Horário: 08h às 12h

Locais:

Rua Alameda das Hortênsias (Imbiribeira – RPA 6)

Rua Ary Peter (Nova Descoberta – RPA 3)

Rua Santo Cosme e Damião, conjunto residencial Mariazinha (Cohab – RPA 6)

Rua Doutor Devaldo Borges (Jardim São Paulo – RPA 5)

Decoração temática

Para quem está interessado em vestir a rua pra Copa, a Secretaria de Ordem Pública e Segurança, informa que a pintura no solo de ruas e espaços públicos durante o período da Copa do Mundo é permitida, desde que sejam respeitadas as normas previstas pela legislação municipal e as orientações de ordenamento urbano.

Para realizar a ornamentação, os interessados devem solicitar autorização prévia junto à Secretaria Executiva de Controle Urbano (SECON) indo pessoalmente até a regional mais próxima ou através do e-mail [email protected], utilizar tinta lavável e de fácil remoção, além de priorizar vias locais com pouco fluxo de veículos e sem semáforos.

O Município destaca que a medida busca preservar a segurança viária, evitando interferências na sinalização de trânsito e garantindo a livre circulação de pedestres e motoristas, conforme estabelece o artigo 4º da Lei Municipal nº 18.886/2021, conhecida como Lei da Publicidade.

Entre as restrições previstas, é proibido pintar sobre sinalizações de trânsito e mobiliário urbano, como placas, postes, bancos e lixeiras, além de realizar intervenções em avenidas, anéis viários e outras vias de grande fluxo sem análise prévia da CTTU.

Também não é permitido utilizar as pinturas para fins publicitários, promoção de marcas, captação de clientes ou obtenção de lucro. Conteúdos ofensivos, discriminatórios ou que façam alusão a armas e drogas também são vetados.

A Prefeitura reforça que o descumprimento das regras pode resultar em autuação com base na Lei da Publicidade.

Regionais:

Unidade Regional Norte

Av. Beberibe, nº 1020, Arruda

Unidade Regional Centro-Oeste

Rua Dr. José Higino, nº 77, Madalena

Unidade Regional Sul

Av. Senador Robert Kennedy, nº 350, IPSEP

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