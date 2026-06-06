Guia da Copa 2026: Portugal une gerações e aposta no último ato Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo, atacante de Portugal (Divulgação/FIFA)

A seleção de Portugal desembarca na Copa do Mundo com a missão de conquistar um título até hoje inédito para o país. Atual campeã da Liga das Nações e uma das grandes favoritas à taça, a seleção portuguesa desembarca no torneio cercada de expectativas. O técnico Roberto Martínez tem em mãos um elenco completo, que mescla a bagagem de veteranos consagrados à energia de jovens que já dominam o cenário europeu.

Cabeça de chave do grupo K, Portugal inicia a caminhada no dia 17 de junho contra a República Democrática do Congo, às 14h, em Houston, voltando a atuar na mesma cidade no dia 23 de junho, no mesmo horário, diante do Uzbequistão, e encerrando esta etapa no dia 28 de junho contra a Colômbia, às 20h30, em Miami.

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No centro dessa engrenagem continua ele: Cristiano Ronaldo. Aos 41 anos, o "Robozão" se prepara para a sua sexta Copa do Mundo, naquela que deve ser a sua despedida dos Mundiais. Maior artilheiro da história das Eliminatórias e único atleta a marcar em cinco Copas consecutivas, CR7 chega com o moral renovado após conquistar seu primeiro título no futebol árabe pelo Al-Nassr. Ele segue obcecado por duas missões: a busca pelo milésimo gol na carreira e a taça que falta para coroar sua prateleira, que já conta com a Eurocopa e a Liga das Nações.

O caminho até a Copa do Mundo

Embora a vaga direta tenha sido confirmada apenas na reta final das Eliminatórias Europeias, o desempenho de Portugal foi amplamente positivo. A seleção lusitana demonstrou grande poder de reação ao longo da campanha e um volume ofensivo expressivo, simbolizado pela goleada histórica por 9 a 1 sobre a Armênia. Em oito partidas, foram sete vitórias e um empate, com 24 gols marcados e apenas cinco sofridos.

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Os pilares técnicos: garçom e o quarteto vitorioso

Se Cristiano Ronaldo é a liderança máxima, o coração pensante do time atende pelo nome de Bruno Fernandes. Aos 31 anos, o capitão do Manchester United vive o auge técnico da carreira. Eleito o melhor jogador da Premier League, o meia quebrou o recorde histórico de assistências em uma única temporada da liga inglesa (21 passes para gol).

Além disso, a mentalidade vencedora do grupo foi impulsionada pelo recente sucesso no futebol de clubes. Um quarteto de Portugal chega ao torneio com o status bicampeão da UEFA Champions League pelo PSG: Nuno Mendes (lateral-esquerdo), Vitinha e João Neves (meio-campistas) e Gonçalo Ramos (atacante).

A filosofia de Roberto Martínez

Em sua terceira Copa do Mundo consecutiva, após dirigir a Bélgica em 2018 e 2022 , Roberto Martínez preza pelo futebol posicional, equilibrando o controle de bola com transições verticais agressivas. Conhecido por potencializar as individualidades de seus atletas, Martínez tem em mãos matéria-prima de sobra para transformar uma constelação de talentos em um bloco sólido e campeão.

O sonho inédito

Esta será a nona participação de Portugal em Copas do Mundo. A estreia, em 1966 na Inglaterra, segue como a melhor campanha da história do país, quando a equipe conquistou o terceiro lugar. Após parar nas oitavas em 2018 e amargar uma eliminação dolorosa para Marrocos no Catar em 2022, o país nunca esteve tão confiante em romper essa barreira sob o comando do espanhol Roberto Martínez.

Histórico de Portugal na Copa do Mundo:

Melhor Copa do Mundo: 1966 (terceiro lugar)

Última Copa do Mundo: Catar 2022 (quartas de final)

Primeira Copa do Mundo: Inglaterra 1966

Participações: 9 (1966, 1986, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026)

Histórico na Copa do Mundo: 35 J, 17 V, 6 E, 12 D, 61 GF, 41 GC

Provável escalação de Portugal: Diogo Costa; Gonçalo Inácio, Rúben Dias e Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Bruno Fernandes e Bernardo Silva; João Félix, Rafael Leão (ou Francisco Conceição) e Cristiano Ronaldo.

Confira a lista de convocados de Portugal:

Goleiros: Diogo Costa (Porto), José Sá (Wolverhampton-ING), Rui Silva (Sporting) e Ricardo Velho (Gençlerbirligi-TUR).

Defensores: Diogo Dalot (Manchester United-ING), Matheus Nunes (Manchester City-ING), Nélson Semedo (Fenerbahçe-TUR), João Cancelo (Barcelona-ESP), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain-FRA), Gonçalo Inácio (Sporting), Renato Veiga (Villarreal-ESP), Rúben Dias (Manchester City-ING) e Tomás Araújo (Benfica).

Meio-campistas: Rúben Neves (Al-Hilal-ARA), Samuel Costa (Mallorca-ESP), João Neves (Paris Saint-Germain-FRA), Vitinha (Paris Saint-Germain-FRA), Bruno Fernandes (Manchester United-ING) e Bernardo Silva (Manchester City-ING).

Atacantes: João Félix (Al-Nassr-ARA), Francisco Trincão (Sporting), Francisco Conceição (Juventus-ITA), Pedro Neto (Chelsea-ING), Rafael Leão (Milan-ITA), Gonçalo Guedes (Real Sociedad-ESP), Gonçalo Ramos (Paris Saint-Germain-FRA) e Cristiano Ronaldo (Al-Nassr-ARA).