Os recordistas da Copa: veja os jogadores que mais vezes participaram do Mundial

O principal recordista em jogos de Copa do Mundo é o argentino Lionel Messi

Com Messi, Seleção Argentina divulga lista com 55 pré-convocados para a Copa do Mundo (Foto: Divulgação/FIFA)

A Copa do Mundo costuma consagrar carreiras, mas poucos jogadores conseguem manter o alto nível por tempo suficiente para disputar várias edições do torneio. Entre recordes de longevidade e regularidade, alguns nomes históricos se destacam tanto pelo número de Mundiais disputados quanto pela quantidade de partidas realizadas.

O principal recordista em jogos de Copa é o argentino Lionel Messi. Campeão mundial em 2022 e vice-campeão em 2014, o camisa 10 soma 26 partidas em cinco edições do torneio: 2006, 2010, 2014, 2018 e 2022.

Logo atrás aparece o alemão Lothar Matthäus, com 25 jogos distribuídos ao longo de cinco Copas. Outro nome da Alemanha completa o pódio: Miroslav Klose, maior artilheiro da história dos Mundiais, disputou 24 partidas.

CONFIRA O RANKING DOS JOGADORES COM MAIS JOGOS EM COPAS DO MUNDO:

1º - Lionel Messi (Argentina) - 26 jogos

2º - Lothar Matthäus (Alemanha) - 25 jogos

3º - Miroslav Klose (Alemanha) - 24 jogos

4º - Paolo Maldini (Itália) - 23 jogos

5º - Cristiano Ronaldo (Portugal) - 22 jogos

Além da quantidade de confrontos, outro feito raro é disputar cinco edições diferentes da Copa do Mundo. Um grupo bastante seleto alcançou essa marca ao longo da história.

Entre esses nomes estão os mexicanos Rafael Márquez e Guillermo Ochoa, o alemão Lottar Matthäus, o argentino Messi e o português Cristiano Ronaldo.

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Ochoa, Messi e Ronaldo estão convocados por suas respectivas seleções. Ao entrarem em campo neste Mundial, se tornarão os jogadores com mais participações em Copas na história.

A lista de atletas com cinco participações em Copas evidencia não apenas talento, mas também longevidade, preparação física e capacidade de permanecer competitivo em alto nível durante mais de uma década.

Com a Copa do Mundo de 2026 se aproximando, alguns jogadores podem ampliar seus números históricos - entre eles, Messi e Cristiano Ronaldo, que seguem ativos e devem escrever mais um capítulo em suas trajetórias em Mundiais.