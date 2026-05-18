Quando começa a Copa do Mundo 2026? Confira data, horário e jogo de abertura
Falta pouco: saiba a data de início da Copa do Mundo
Publicado: 18/05/2026 às 17:30
Copa do Mundo de 2026 (Divulgação/FIFA)
Falta menos de um mês para o planeta bola parar. A partida de abertura da Copa do Mundo 2026 será no dia 11 de junho (quarta-feira), no duelo entre México e África do Sul, às 16h (horário de Brasília), no histórico Estádio Azteca. Considerada a maior edição de todos os tempos, o Mundial deste ano quebrará recordes antes mesmo do apito inicial.
O caminho do Brasil na primeira fase
A Seleção Brasileira, que busca quebrar um jejum de 24 anos sem o título mundial, foi sorteada no Grupo C ao lado de Marrocos, Haiti e Escócia. O Brasil fará toda a sua campanha na fase inicial em solo norte-americano, na Costa Leste dos Estados Unidos.
A estreia da equipe comandada por Carlos Ancelotti está marcada para o dia 13 de junho (sábado), às 19h (horário de Brasília), contra o Marrocos, no MetLife Stadium (Nova Jersey). Na sequência, o Brasil enfrenta o Haiti, no dia 19 de junho (sexta-feira), na Filadélfia, e encerra a fase de grupos contra a Escócia, no dia 24 de junho (quarta-feira), em Miami.
Agenda do Brasil na fase de grupos:
1ª Rodada: Brasil x Marrocos — 13/06 (Sábado), às 19h | MetLife Stadium (Nova Jersey)
2ª Rodada: Brasil x Haiti — 19/06 (Sexta-feira), às 21h30 | Lincoln Financial Field (Filadélfia)
3ª Rodada: Escócia x Brasil — 24/06 (Quarta-feira), às 19h | Hard Rock Stadium (Miami)
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Nova dinâmica de classificação
A expansão para 48 equipes mudou drasticamente o regulamento. Agora, as seleções estão divididas em 12 grupos de quatro integrantes. Avançam para a fase de mata-mata os dois melhores de cada chave, além dos oito melhores terceiros colocados gerais.
A grande novidade na rota rumo à final, que acontece no dia 19 de julho, em Nova Jersey, é a inclusão de uma fase de dezesseis-avos de final . Na prática, para erguer a taça mais cobiçada do futebol mundial, o futuro campeão precisará disputar oito partidas, uma a mais do que no formato tradicional.
Primeira rodada – Copa do Mundo 2026
Quinta-feira – 11 de junho
México x África do Sul — 16h
Coreia do Sul x República Tcheca — 23h
Sexta-feira – 12 de junho
Canadá x Bósnia e Herzegovina — 16h
Estados Unidos x Paraguai — 20h
Sábado – 13 de junho
Turquia x Paraguai — 20h
EUA x Austrália — 16h
Domingo – 14 de junho
Espanha x Arábia Saudita — 13h
Bélgica x Irã — 13h
Uruguai x Cabo Verde — 19h
Nova Zelândia x Egito — 19h
Segunda-feira – 15 de junho
Argentina x Áustria — 14h
França x Iraque — 18h
Noruega x Senegal — 21h
Jordânia x Argélia — 0h (madrugada)
Terça-feira – 16 de junho
Portugal x Uzbequistão — 14h
Inglaterra x Gana — 17h
Panamá x Croácia — 20h
Colômbia x RD Congo — 23h