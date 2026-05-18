Quando começa a Copa do Mundo 2026? Confira data, horário e jogo de abertura

Copa do Mundo de 2026 (Divulgação/FIFA)

Falta menos de um mês para o planeta bola parar. A partida de abertura da Copa do Mundo 2026 será no dia 11 de junho (quarta-feira), no duelo entre México e África do Sul, às 16h (horário de Brasília), no histórico Estádio Azteca. Considerada a maior edição de todos os tempos, o Mundial deste ano quebrará recordes antes mesmo do apito inicial.

Pela primeira vez, a competição será dividida por três países-sede (Estados Unidos, México e Canadá) e contará com 48 seleções (16 a mais do que no formato anterior). O gigantismo se traduz em números impressionantes: serão 104 partidas disputadas ao longo de 39 dias.

O caminho do Brasil na primeira fase

A Seleção Brasileira, que busca quebrar um jejum de 24 anos sem o título mundial, foi sorteada no Grupo C ao lado de Marrocos, Haiti e Escócia. O Brasil fará toda a sua campanha na fase inicial em solo norte-americano, na Costa Leste dos Estados Unidos.



A estreia da equipe comandada por Carlos Ancelotti está marcada para o dia 13 de junho (sábado), às 19h (horário de Brasília), contra o Marrocos, no MetLife Stadium (Nova Jersey). Na sequência, o Brasil enfrenta o Haiti, no dia 19 de junho (sexta-feira), na Filadélfia, e encerra a fase de grupos contra a Escócia, no dia 24 de junho (quarta-feira), em Miami.

Agenda do Brasil na fase de grupos:

1ª Rodada: Brasil x Marrocos — 13/06 (Sábado), às 19h | MetLife Stadium (Nova Jersey)

2ª Rodada: Brasil x Haiti — 19/06 (Sexta-feira), às 21h30 | Lincoln Financial Field (Filadélfia)

3ª Rodada: Escócia x Brasil — 24/06 (Quarta-feira), às 19h | Hard Rock Stadium (Miami)

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Nova dinâmica de classificação

A expansão para 48 equipes mudou drasticamente o regulamento. Agora, as seleções estão divididas em 12 grupos de quatro integrantes. Avançam para a fase de mata-mata os dois melhores de cada chave, além dos oito melhores terceiros colocados gerais.

A grande novidade na rota rumo à final, que acontece no dia 19 de julho, em Nova Jersey, é a inclusão de uma fase de dezesseis-avos de final . Na prática, para erguer a taça mais cobiçada do futebol mundial, o futuro campeão precisará disputar oito partidas, uma a mais do que no formato tradicional.

Primeira rodada – Copa do Mundo 2026

Quinta-feira – 11 de junho

México x África do Sul — 16h

Coreia do Sul x República Tcheca — 23h

Sexta-feira – 12 de junho

Canadá x Bósnia e Herzegovina — 16h

Estados Unidos x Paraguai — 20h

Sábado – 13 de junho

Turquia x Paraguai — 20h

EUA x Austrália — 16h

Domingo – 14 de junho

Espanha x Arábia Saudita — 13h

Bélgica x Irã — 13h

Uruguai x Cabo Verde — 19h

Nova Zelândia x Egito — 19h

Segunda-feira – 15 de junho

Argentina x Áustria — 14h

França x Iraque — 18h

Noruega x Senegal — 21h

Jordânia x Argélia — 0h (madrugada)

Terça-feira – 16 de junho

Portugal x Uzbequistão — 14h

Inglaterra x Gana — 17h

Panamá x Croácia — 20h

Colômbia x RD Congo — 23h

