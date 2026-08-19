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Basquete: Hortência é indicada a prêmio de maior atleta da história dos Mundiais

Ela é a única brasileira entre nove candidatas á láurea da Federação Internacional de Basquete (FIBA)

Agência Brasil

Publicado: 19/08/2026 às 10:02

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Hortência em quadra pelo Brasil /Reprodução/FIBA

Hortência em quadra pelo Brasil (Reprodução/FIBA)

Campeã mundial de basquete com a seleção feminina no título inédito conquistado em 1994, a ex-jogadora Hortência é a única brasileira entre as nove indicadas ao prêmio de maior atleta da história das Copas do Mundo, concedido pela Federação Internacional da modalidade (Fiba).

A entidade abriu votação popular nesta terça-feira (18) no site do próximo Mundial, que começa em 4 de setembro, na Alemanha.

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Hortência foi uma das protagonistas na conquista da Copa doi Mundo de 1994, na Austrália, com vitória da Amarelinha na final contra a China (96 a 87), junto com Magic Paula e Janeth, conhecido como trio de ouro.

Um dos jogos mais emocionantes foi a semifinal contra os Estados Unidos, até então hegemônico nas quadras. As brasileiras levaram a melhor sobre as norte-americanas por 110 a 107, tendo a ala-armadora Hortência como cestinha, com 32 pontos, seguida por Magic Paula (29) e Janeth (22).

Dois anos depois, o trio de ouro voltou a brilhar na Olimpíada de Atlanta (Estados Unidos), quando a seleção foi vice-campeã, subindo pela primeira vez no pódio olímpico com a prata.

Durante a carreira, Hortência disputou outras quatro edições de Copa do Mundo e também foi cestinha nas edições de 1979, 1983 e 1990. Nesta última, disputada na Malásia, a brasileira estabeleceu o recorde de maior média de pontos (31,5) que detém até hoje.

A primeira e única votação promovida pela Fiba ao prêmio de maior jogadora de todos os tempos ocorreu em 2018, na véspera da Copa do Mundo na Espanha. Na ocasião, Hortência levou o prêmio com 85% dos votos.

Candidatas ao prêmio da Fiba

  • Hortência Marcari (BRA)
  • Lauren Jackson (AUS)
  • Uljana Semjonova (LET)
  • Sue Bird (EUA)
  • Penny Taylor (AUS)
  • Diana Taurasi (EUA)
  • Lisa Leslie (EUA)
  • Maya Moore (EUA)
  • Breanna Stewart (EUA)

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Basquete , FIBA , Hortência
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