Basquete: Hortência é indicada a prêmio de maior atleta da história dos Mundiais
Ela é a única brasileira entre nove candidatas á láurea da Federação Internacional de Basquete (FIBA)
Publicado: 19/08/2026 às 10:02
Hortência em quadra pelo Brasil (Reprodução/FIBA)
Campeã mundial de basquete com a seleção feminina no título inédito conquistado em 1994, a ex-jogadora Hortência é a única brasileira entre as nove indicadas ao prêmio de maior atleta da história das Copas do Mundo, concedido pela Federação Internacional da modalidade (Fiba).
A entidade abriu votação popular nesta terça-feira (18) no site do próximo Mundial, que começa em 4 de setembro, na Alemanha.
Hortência foi uma das protagonistas na conquista da Copa doi Mundo de 1994, na Austrália, com vitória da Amarelinha na final contra a China (96 a 87), junto com Magic Paula e Janeth, conhecido como trio de ouro.
Um dos jogos mais emocionantes foi a semifinal contra os Estados Unidos, até então hegemônico nas quadras. As brasileiras levaram a melhor sobre as norte-americanas por 110 a 107, tendo a ala-armadora Hortência como cestinha, com 32 pontos, seguida por Magic Paula (29) e Janeth (22).
Dois anos depois, o trio de ouro voltou a brilhar na Olimpíada de Atlanta (Estados Unidos), quando a seleção foi vice-campeã, subindo pela primeira vez no pódio olímpico com a prata.
WHO IS THE #FIBAWWC GOAT? ????— FIBA Women's Basketball World Cup (@FIBAWWC) August 18, 2026
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Durante a carreira, Hortência disputou outras quatro edições de Copa do Mundo e também foi cestinha nas edições de 1979, 1983 e 1990. Nesta última, disputada na Malásia, a brasileira estabeleceu o recorde de maior média de pontos (31,5) que detém até hoje.
A primeira e única votação promovida pela Fiba ao prêmio de maior jogadora de todos os tempos ocorreu em 2018, na véspera da Copa do Mundo na Espanha. Na ocasião, Hortência levou o prêmio com 85% dos votos.
Candidatas ao prêmio da Fiba
- Hortência Marcari (BRA)
- Lauren Jackson (AUS)
- Uljana Semjonova (LET)
- Sue Bird (EUA)
- Penny Taylor (AUS)
- Diana Taurasi (EUA)
- Lisa Leslie (EUA)
- Maya Moore (EUA)
- Breanna Stewart (EUA)
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