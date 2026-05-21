Thunder reage no jogo 2, supera os Spurs e empata série final da Conferência Oeste na NBA
Depois de duas partidas realizadas na casa do Thunder, o playoff segue para San Antonio, onde serão realizados os dois próximos duelos
Publicado: 21/05/2026 às 09:26
Chet Holmgren, jogador do Thunder (Divulgação/Thunder)
Após ser surpreendido em casa na abertura dos playoffs das finais da Conferência Oeste da NBA, o Oklahoma City Thunder reagiu rápido e empatou a série em 1 a 1, na noite desta quarta-feira, no Paycom Center, ao superar o San Antonio Spurs pelo placar de 122 a 113. Em uma jornada onde seu sistema defensivo conseguiu frear o ímpeto de Victor Wembanyama, o destaque ficou com Shai Gilgeous-Alexander.
Empolgado, o astro da noite disse que o time entrou sabendo da necessidade de vencer. "Os caras reagiram hoje porque sabíamos o que significaria uma nova derrota. Acho que mostramos essa essa energia desde o início da partida", afirmou Shai.
Para Mark Daigneault, treinador do Thunder, sua equipe teve frieza suficiente para assimilar os erros cometidos no primeiro confronto desta série de playoffs contra o San Antonio Spurs e tirou lições importantes para a sequência da disputa.
"Acho que todos nós jogamos melhor. Eu estava confiante e tranquilo. Não sabia se iríamos ganhar ou perder, mas tinha bastante certeza, depois de assistir ao primeiro jogo, e conhecendo nosso time, de que entraríamos em quadra e teríamos uma outra atitude", comentou.
Series tied ???? pic.twitter.com/oDHB3Lf38n— OKC THUNDER (@okcthunder) May 21, 2026
Depois de uma atuação histórica na primeira partida, quando marcou 41 pontos, Victor Wembanyama não conseguiu manter o mesmo nível. Apesar de ter sido eficiente nos rebotes (pegou 24 bolas no garrafão), desta vez ele encerrou a partida apenas como o terceiro pontuador de sua equipe (21 pontos), ficando atrás de Stephon Castle (25) e Devin Vassell (22).
Depois de duas partidas realizadas na casa do Thunder, o playoff segue para San Antonio, onde serão realizados os dois próximos duelos. O confronto de número três está marcado para esta sexta-feira, às 21h30, no no Fros Bank Center.
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Oklahoma City Thunder 122 x 113 San Antonio Spurs
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New York Knicks x Cleveland Cavaliers