Cavaliers reagem no fim, levam jogo para prorrogação e viram série na casa dos Pistons
Publicado: 14/05/2026 às 09:31
James Harden e Donovan Mitchell, jogadores do Cavs (Divulgação/Cavs)
Uma grande reação no quarto período, com nove pontos seguidos, deixou o Cleveland Cavaliers muito perto da decisão da Conferência do Leste. Jogando na Little Ceasars Arena, em Detroit, a equipe de Donovan Mitchell e James Harden levou a definição para a prorrogação após a arrancada nos minutos finais e, superior no tempo extra, fez 117 a 113 para abrir 3 a 2 na série e ter a sexta partida em seu ginásio.
Quente no jogo, Cunningham errou seu arremesso e mesmo assim o Detroit ganhou nova chance ao pegar o rebote. Quem falhou desta vez foi LeVert. A bola de Donovan Mitchell no estouro do relógio não deu em anda e a prorrogação acabou definida.
No tempo extra, com cestas de Allen e três seguidas de Mitchell, os Cavaliers logo abriram frente de 112 a 105. Cunningham ainda baixou a desvantagem para 113 a 111, mas o nervosismo pesou no fim e os visitantes aproveitaram os lances livres para decretar o importante triunfo.
Foi um grande embate entre Harden e Cunningham, os cestinhas das equipes. O 'barba' anotou 30 pontos para os Cavaliers, mantendo seu sonho de ganhar um anel da NBA. Já a estrela de Detroit fez 39, mas falhou em bola decisiva ainda no tempo normal.
"Esperamos que isso (briga pela vitória até o fim) nos impulsione", celebrou Kenny Atkinson, técnico dos Cavaliers, valorizando a disposição da equipe sobretudo nos minutos finais do último quarto e na prorrogação. "Que nos motive e que levemos (essa lição) adiante. Essa foi uma vitória conquistada na batalha contra um time formidável e fora de casa."
A sexta partida está agendada para esta sexta-feira, em Cleveland., Caso haja a necessidade do sétimo jogo, as equipes voltam a se encarar no domingo, novamente na Little Ceasars Arena, em Detroit.
CONFIRA O RESULTADO DESTA QUARTA-FEIRA:
Detroit Pistons 113 X 117 Cleveland Cavaliers
CONFIRA OS JOGOS DESTA SEXTA-FEIRA:
Cleveland Cavaliers x Detroit Pistons
Minnesota Timberwolves x San Antonio Spurs