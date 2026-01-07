diariodepernambuco.com.br
Basquete
NBA

Lakers contam com 'inspiração' da dupla LeBron e Luka Doncic para superar os Pelicans na NBA

Principais nomes da franquia de Los Angeles, a dupla comandou o triunfo na casa do rival assinalando 30 pontos cada

Estadão Conteúdo

Publicado: 07/01/2026 às 09:38

Doncic e Lebron James, jogadores do Lakers/Divulgação/Lakers

Doncic e Lebron James, jogadores do Lakers (Divulgação/Lakers)

Com uma atuação combinada que rendeu 60 pontos na noite desta terça-feira, no Smoothie King Center, LeBron James e Luka Doncic fizeram a diferença em favor do Los Angeles Lakers para construir a vitória de 111 a 103 sobre o New Orleans Pelicans em partida válida pela temporada regular da NBA.

Principais nomes da franquia de Los Angeles, a dupla comandou o triunfo na casa do rival assinalando 30 pontos cada. Se o esloveno desequilibrou por ainda fazer dez assistências no duelo, o veterano astro de 41 anos não ficou atrás e encerrou o duelo com oito rebotes e oito passes decisivos para seus companheiros.

James, que ostenta a marca de maior cestinha da história da NBA (soma 42.575 pontos), arrancou elogios do treinador JJ Reddick. "Eu conheço o LeBron e sei o quanto ele se dedica. Nem toda noite ele está no seu melhor, mas sempre faz o suficiente para vencer", afirmou o comandante, feliz por mais uma grande atuação do atleta de 41 anos.

Mas o próprio veterano surpreende ao se eximir do protagonismo. Após o jogo, e mais uma vitória na NBA, ele exaltou o companheiro Luka Doncic como o líder da equipe nesta temporada.

"Temos que adaptar o nosso estilo para ele e descobrir como lidar com isso. Isso não é um problema, mas uma questão", comentou.

Em um confronto que foi bastante equilibrado desde o início, o cestinha do duelo acabou sendo um jogador do New Orleans Pelicans. Trey Murphy anotou surpreendentes 42 pontos, sua melhor marca na carreira, mas não evitou o revés diante de sua torcida.

Em uma rodada com mais cinco partidas, o Memphis Grizzlies arrancou uma vitória suada dentro de casa sobre o San Antonio Spurs pelo placar de 106 a 105. Cestinha do duelo, Victor Wembanyama marcou 30 pontos, mas não conseguiu levar seu time à vitória.

Cam Spencer anotou os últimos cinco pontos da partida para os anfitriões num espaço de tempo de 1 minuto e 26 segundos e levou o time ao triunfo. O ato final veio em um arremesso da linha de fundo, a três metros da cesta, que garantiu o resultado final.

Confira os resultados das partidas desta terça-feira pela NBA

Indiana Pacers116 x 120 Cleveland Cavaliers

Washington Wizards 120 x 112 Orlando Magic

Memphis Grizzlies 106 x 105 San Antonio Spurs

Minnesota Timberwolves 122 x 94 Miami Heat

New Orleans Pelicans 103 x 111 Los Angeles Pelicans

Sacramento Kings 98 x 100 Dallas Mavericks

Acompanhe os jogos desta quarta-feira pela NBA

Charlotte Hornets x Toronto Raptors

Detroit Pistons x Chicago Bulls

Philadelphia 76ers x Washington Wizards

Boston Celtics x Denver Nuggets

Atlanta Hawks x New Orleans Pelicans

Brooklyn Nets x Orlando Magic

New York Knicks x Los Angeles Clippers

Memphis Grizzlies x Phoenix Suns

Oklahoma City Thunder x Utah Jazz

San Antonio Spurs x Los Angeles Lakers

Golden State Warriors x Milwaukee Bucks

Portland Trail Blazers x Houston Rockets

