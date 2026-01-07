Lakers contam com 'inspiração' da dupla LeBron e Luka Doncic para superar os Pelicans na NBA
Principais nomes da franquia de Los Angeles, a dupla comandou o triunfo na casa do rival assinalando 30 pontos cada
Publicado: 07/01/2026 às 09:38
Doncic e Lebron James, jogadores do Lakers (Divulgação/Lakers)
Com uma atuação combinada que rendeu 60 pontos na noite desta terça-feira, no Smoothie King Center, LeBron James e Luka Doncic fizeram a diferença em favor do Los Angeles Lakers para construir a vitória de 111 a 103 sobre o New Orleans Pelicans em partida válida pela temporada regular da NBA.
James, que ostenta a marca de maior cestinha da história da NBA (soma 42.575 pontos), arrancou elogios do treinador JJ Reddick. "Eu conheço o LeBron e sei o quanto ele se dedica. Nem toda noite ele está no seu melhor, mas sempre faz o suficiente para vencer", afirmou o comandante, feliz por mais uma grande atuação do atleta de 41 anos.
Mas o próprio veterano surpreende ao se eximir do protagonismo. Após o jogo, e mais uma vitória na NBA, ele exaltou o companheiro Luka Doncic como o líder da equipe nesta temporada.
"Temos que adaptar o nosso estilo para ele e descobrir como lidar com isso. Isso não é um problema, mas uma questão", comentou.
Em um confronto que foi bastante equilibrado desde o início, o cestinha do duelo acabou sendo um jogador do New Orleans Pelicans. Trey Murphy anotou surpreendentes 42 pontos, sua melhor marca na carreira, mas não evitou o revés diante de sua torcida.
Em uma rodada com mais cinco partidas, o Memphis Grizzlies arrancou uma vitória suada dentro de casa sobre o San Antonio Spurs pelo placar de 106 a 105. Cestinha do duelo, Victor Wembanyama marcou 30 pontos, mas não conseguiu levar seu time à vitória.
Cam Spencer anotou os últimos cinco pontos da partida para os anfitriões num espaço de tempo de 1 minuto e 26 segundos e levou o time ao triunfo. O ato final veio em um arremesso da linha de fundo, a três metros da cesta, que garantiu o resultado final.
That's Luka magic ????#VoteLakers: https://t.co/fxAan7KSM3 pic.twitter.com/lADo8vIbZw— Los Angeles Lakers (@Lakers) January 7, 2026
Confira os resultados das partidas desta terça-feira pela NBA
Indiana Pacers116 x 120 Cleveland Cavaliers
Washington Wizards 120 x 112 Orlando Magic
Memphis Grizzlies 106 x 105 San Antonio Spurs
Minnesota Timberwolves 122 x 94 Miami Heat
New Orleans Pelicans 103 x 111 Los Angeles Pelicans
Sacramento Kings 98 x 100 Dallas Mavericks
Acompanhe os jogos desta quarta-feira pela NBA
Charlotte Hornets x Toronto Raptors
Detroit Pistons x Chicago Bulls
Philadelphia 76ers x Washington Wizards
Boston Celtics x Denver Nuggets
Atlanta Hawks x New Orleans Pelicans
Brooklyn Nets x Orlando Magic
New York Knicks x Los Angeles Clippers
Memphis Grizzlies x Phoenix Suns
Oklahoma City Thunder x Utah Jazz
San Antonio Spurs x Los Angeles Lakers
Golden State Warriors x Milwaukee Bucks
Portland Trail Blazers x Houston Rockets