Houston Rockets vencem Phoenix Suns e Kevin Durant é decisivo em vitória contra ex-clube na NBA

Kevin Durant, atleta do Rockets (Divulgação/Rockets)

Em um jogo decidido nos momentos finais, no Toyota Center, na noite desta segunda-feira, o Houston Rockets contou com a estrela de Kevin Durant para derrotar o Phoenix Suns por 100 a 97, em duelo válido pela temporada regular da NBA. O 15 vezes All-Star acertou uma cesta tripla a 1,1 segundo do fim e garantiu a vitória de sua equipe.

Autor de 26 pontos na partida, ele não escondeu o contentamento ao converter a cesta decisiva justamente contra sua ex-equipe. O astro se juntou aos Rockets vindo do Phoenix neste verão em uma troca bombástica que enviou Dillon Brooks e Jalen Green para os Suns.

Questionado se o triunfo teve um sabor especial, ele foi direto ao ponto. "Com certeza", disse. "É bom jogar contra um time que te expulsou e te culpou por todos os problemas que eles tiveram. E doeu porque eu dediquei todo o meu esforço, amor e carinho aos Suns", desabafou após a partida.

No jogo, a franquia de Phoenix teve a chance de assumir a liderança antes da cesta derradeira de Durant. A tentativa de arremesso de Devin Booker, no entanto, bateu no aro e não entrou Ele terminou o embate como o cestinha ao anotar 27 pontos. Pelo lado do time vencedor, Durant foi quem mais pontuou (26) e ainda se destacou em quadra por conseguir dez rebotes.

Mais calmo após a vitória emblemática, que foi bastante comemorada, Durant disse que espera que esse revanchismo contra sua ex-equipe não dure muito tempo.

"Quando eu chegar em casa, provavelmente não vou me lembrar disso. Bem, vou me lembrar, mas vou tentar ao máximo esquecer e passar para a próxima", disse o ala-pivô de 37 anos, tentando colocar um ponto final neste episódio.

A rodada desta segunda-feira contou ainda com vitórias do Detroit Pistons, Boston Celtics, Toronto Raptors, Charlotte Hornets, Denver Nuggets, Los Angeles Clippers e Portland Trail Blazers.