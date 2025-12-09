Suns superam os 40 pontos de Anthony Edwards e encerram sequência dos Wolves de cinco vitórias
O maior pontuador do Phoenix Suns na vitória contra o Minnesota Timberwolves foi Mark Williams, com 22 pontos somados
Publicado: 09/12/2025 às 12:07
Anthony Edwards e Mark Williams, jogadores do Minnesota Timberwolves e Phoenix Suns, respectivamente ( Getty Images via AFP)
O Phoenix Suns conseguiu um importante resultado na noite desta segunda-feira, em visita ao Target Center, em Minneapolis, na luta pela sua recuperação na temporada regular na NBA. Com uma vitória apertada de 108 a 105, a franquia do Arizona levou a melhor sobre o Minnesota Timberwolves, que contou com brilhante atuação de Anthony Edwrds, e encerrou uma sequência de cinco vitórias consecutivas dos anfitriões.
As duas equipes agora aparecem praticamente coladas na classificação. Apesar do revés diante de sua torcida, os Wolves ainda levam uma ligeira vantagem e figuram na sexta colocação da Conferência Oeste, um posto acima do Phoenix Suns.
A partida marcou a grande atuação de Anthony Edwards. O ala-armador do conjunto anfitrião anotou 40 pontos e ainda pegou nove rebotes, mas não conseguiu evitar a derrota de sua equipe.
Destaque absoluto da partida, ele emplacou 15 de 21 arremessos e brigou bastante no garrafão para tentar embalar os Wolves. No entanto, o restante do time não rendeu bem. Naz Reid converteu apenas dois chutes de 12 tentativas. Jaden McDaniels e Donte DiVincenzo também decepcionaram e deixaram a quadra com um acerto em sete tiros.
Os Suns decolaram definitivamente no último quarto, quando conseguiram uma sequência de 14 a 3, atingindo uma vantagem de 98 a 87 no placar. Os anfitriões reagiram e tiveram a chance do empate a três segundos do fim, mas McDaniels errou uma tentativa de cesta tripla a três segundos do fim e decretou a derrota de seu time.
Mais duas partidas foram realizadas na rodada da noite desta segunda-feira. Andrew Nembhard assinalou 28 pontos e ainda deu 12 assistências na vitória do Indiana Pacers sobre o Sacramento Kings por 116 a 105. No complemento dos jogos, o San Antonio Spurs superou o New Orleans Pelicans por 135 a 132.
Confira os resultados dos jogos da noite da última segunda-feira (08) na NBA:
Indiana Pacers 116 x 105 Sacramento Kings
Minnesota Timberwolves 105 x 108 Phoenix Suns
New Orleans Pelicans 132 x 135 San Antonio Spurs
