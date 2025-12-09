Suns superam os 40 pontos de Anthony Edwards e encerram sequência dos Wolves de cinco vitórias

O maior pontuador do Phoenix Suns na vitória contra o Minnesota Timberwolves foi Mark Williams, com 22 pontos somados

Anthony Edwards e Mark Williams, jogadores do Minnesota Timberwolves e Phoenix Suns, respectivamente ( Getty Images via AFP)

O Phoenix Suns conseguiu um importante resultado na noite desta segunda-feira, em visita ao Target Center, em Minneapolis, na luta pela sua recuperação na temporada regular na NBA. Com uma vitória apertada de 108 a 105, a franquia do Arizona levou a melhor sobre o Minnesota Timberwolves, que contou com brilhante atuação de Anthony Edwrds, e encerrou uma sequência de cinco vitórias consecutivas dos anfitriões.

O triunfo, que coroou a uma boa atuação coletiva dos Suns, teve Mark Williams como maior pontuador da equipe. Ele teve ainda a contribuição de Collin Gillespie (19) e Dillon Brooks (18) para vencer.

As duas equipes agora aparecem praticamente coladas na classificação. Apesar do revés diante de sua torcida, os Wolves ainda levam uma ligeira vantagem e figuram na sexta colocação da Conferência Oeste, um posto acima do Phoenix Suns.

A partida marcou a grande atuação de Anthony Edwards. O ala-armador do conjunto anfitrião anotou 40 pontos e ainda pegou nove rebotes, mas não conseguiu evitar a derrota de sua equipe.

Destaque absoluto da partida, ele emplacou 15 de 21 arremessos e brigou bastante no garrafão para tentar embalar os Wolves. No entanto, o restante do time não rendeu bem. Naz Reid converteu apenas dois chutes de 12 tentativas. Jaden McDaniels e Donte DiVincenzo também decepcionaram e deixaram a quadra com um acerto em sete tiros.

Os Suns decolaram definitivamente no último quarto, quando conseguiram uma sequência de 14 a 3, atingindo uma vantagem de 98 a 87 no placar. Os anfitriões reagiram e tiveram a chance do empate a três segundos do fim, mas McDaniels errou uma tentativa de cesta tripla a três segundos do fim e decretou a derrota de seu time.

Mais duas partidas foram realizadas na rodada da noite desta segunda-feira. Andrew Nembhard assinalou 28 pontos e ainda deu 12 assistências na vitória do Indiana Pacers sobre o Sacramento Kings por 116 a 105. No complemento dos jogos, o San Antonio Spurs superou o New Orleans Pelicans por 135 a 132.

Confira os resultados dos jogos da noite da última segunda-feira (08) na NBA:

Indiana Pacers 116 x 105 Sacramento Kings

Minnesota Timberwolves 105 x 108 Phoenix Suns

New Orleans Pelicans 132 x 135 San Antonio Spurs

Acompanhe as partidas da rodada desta terça-feira:

Orlando Magic x Miami Heat

Toronto Raptors x New York Knicks

