diariodepernambuco.com.br
Basquete
NBA

Lakers vencem Raptors no estouro do cronômetro e LeBron James interrompe marca histórica na NBA

Lebron James realizou oito pontos, seis rebotes e 11 assistências na vitória do Lakers sobre o Toronto Raptors

Estadão Conteúdo

Publicado: 05/12/2025 às 12:06

Seguir no Google News Seguir

Lebron James, ala do Lakers/ANDREW LAHODYNSKYJ / Getty Images via AFP

Lebron James, ala do Lakers (ANDREW LAHODYNSKYJ / Getty Images via AFP)

Com uma vitória definida no limite, o Los Angeles Lakers bateu o Toronto Raptors pelo placar de 123 a 120, na noite desta quinta-feira, em um jogo que encerrou uma sequência histórica de LeBron James. O veterano jogador de 40 anos foi ainda um dos destaques do duelo ao dar a assistência para Rui Hachimura converter a cesta de três pontos no estouro do cronômetro, em confronto realizado na Scotiabank Arena, nesta rodada da NBA.

Veja também:
O confronto determinou o fim de uma longa marca do astro da franquia da Califórnia. Com apenas oito pontos assinalados, LeBron deu fim a uma sequência de 1.297 partidas com pontuação de dois dígitos. Essa história teve início em 6 de janeiro de 2007 e se estendeu por quase duas décadas (foi a maior sequência desse tipo). Quem chegou mais perto nesse quesito foi Michael Jordan, com 866 partidas com pontuação de dois dígitos. Kareen Abul-Jabbar aparece em terceiro nesta relação com 787 embates disputados.

Mesmo sabendo que sua sequência histórica estava sob risco de ser interrompida, LeBron abriu mão da marca pessoal e optou pela assistência decisiva. Feliz pela vitória, ele valorizou o resultado.

"Fazer a jogada certa: esse sempre foi o meu 'modus operandi'. Foi assim que aprendi a jogar e fiz isso durante toda a minha carreira. Continuo jogando da maneira certa', comentou o jogador que vai completar 41 anos no dia 30 de dezembro.

Na partida, LeBron voltou pela última vez restando pouco mais de cinco minutos para o fim. Experiente, ele compensou a ausência de Luka Doncic com sua presença em quadra. Pegou seis rebotes, ajudou na marcação e, na sua 11ª assistência, ajudou a definir o confronto.

"LeBron tinha plena consciência de quantos pontos tinha naquele momento e tomou a melhor decisão. Os deuses do basquete costumam te recompensar na quadra quando você faz as coisas do jeito certo", afirmou JJ Redick, técnico dos Lakers.

Outro destaque do jogo foi Austin Reaves. Cestinha do confronto, ele anotou 44 pontos mostrando muita precisão nos arremessos. Pelo lado dos Raptors, o protagonismo ficou com Scottie Barnes: 23 pontos, 11 assistências e nove rebotes.

Em uma rodada que contou com mais cinco compromissos, VJ Edgecombe acertou uma cesta a 0,9 segundos do fim e garantiu a emocionante vitória do Philadelphia 76ers sobre o Golden State Warriors por 99 a 98, em partida realizada na Xfinity Mobile Arena. Já o Boston Celtics estendeu a sua sequência de vitórias para três jogos ao derrotar o Washington Wizards por 146 a 101 na Capital One Arena.

Confira as partidas da noite desta quinta-feira

Philadelphia 76ers 99 x 98 Golden State Warriors

Washington Wizards 101 x 146 Boston Celtics

Brooklyn Nets 110 x 123 Utah Jazz

Toronto Raptors 120 x 123 Los Angeles Lakers

New Orleans Pelicans 116 x 125 Minnesota Timberwolves

Acompanhe os jogos desta sexta-feira

Boston Celtics x Los Angeles Lakers

Orlando Magic x Miami Heat

Atlanta Hawks x Denver Nuggets

Cleveland Cavaliers x San Antonio Spurs

Detroit Pistons x Portland Trail Blazers

New York Knicks x Utah Jazz

Toronto Raptors x Charlotte Hornets

Chicago Bulls x Indiana Pacers

Houston Rockets x Phoenix Suns

Memphis Grizzlies x Los Angeles Clippers

Milwaukee Bucks x Philadelphia 76ers

Oklahoma City Thunder x Dallas Mavericks

Acompanhe os jogos , Austin Reaves , Basquete , Confira as partidas , dois dígitos , Kareen Abul-Jabbar , Lakers , Lebron James , Luka Doncic , Michael Jordan , NBA , Scottie Barnes , sequência histórica
Mais de Basquete

Últimas
WhatsApp DP

Mais Lidas
WhatsApp DP

Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP