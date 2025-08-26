diariodepernambuco.com.br
Mundial de Vôlei divulga tabela da 2ª fase; veja adversário do Brasil

O Brasil fechou a fase de grupos do Mundial de vôlei feminino com três vitórias em três jogos e garantiu o primeiro lugar do grupo

Publicado: 26/08/2025 às 20:22

Gabi Guimarães, capitã e ponteira da Seleção Brasileira Feminina de Vôlei/Divulgação / Volleyball World

O Brasil encerrou a fase de grupos do Mundial de vôlei feminino 2025, na Tailândia, garantindo o primeiro lugar do Grupo C e a vaga nas oitavas de final. A última vitória veio nessa segunda-feira (25/8), contra Porto Rico, por 3 sets a 0, parciais de 25/19, 25/13 e 25/18.

Antes, a seleção comandada por José Roberto Guimarães já havia superado Grécia e França, fechando a fase de classificação com três vitórias em três jogos.

Nas oitavas de final, a equipe enfrentará o perdedor do confronto entre China e República Dominicana. O duelo do Brasil está marcado para domingo (31/8).

