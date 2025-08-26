Brasil encara os Estados Unidos pela Copa América de Basquete

O confronto entre brasileiros e americanos será disputado pela última rodada do Grupo A e vale a liderança da chave

Seleção Brasileira de Basquete (Divulgação/ FIBA)

Na noite desta terça-feira (26/8), a Seleção Brasileira terá um duelo de gigantes pela Copa América de Basquete. A amarelinha enfrenta os Estados Unidos pelo último jogo da fase de grupos.

A bola laranja sobe às 22h10 em Manágua, capital da Nicarágua, onde acontece o principal torneio das Américas. A Seleção Brasileira chega ao confronto com duas vitórias.

Nas últimas duas vezes em que Brasil e Estados Unidos se enfrentaram no Basquete neste ano, a vitória foi brasileira. A primeira foi pelos Jogos Mundiais Universitários, realizado na Alemanha, no fim de julho. Em confronto emocionante, a Seleção Brasileira protagonizou uma virada história e conquistou a medalha de ouro na competição após vencer os americanos por 94 x 88.

