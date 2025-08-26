Brasil encara os Estados Unidos pela Copa América de Basquete
O confronto entre brasileiros e americanos será disputado pela última rodada do Grupo A e vale a liderança da chave
Publicado: 26/08/2025 às 12:09
Seleção Brasileira de Basquete (Divulgação/ FIBA)
Na noite desta terça-feira (26/8), a Seleção Brasileira terá um duelo de gigantes pela Copa América de Basquete. A amarelinha enfrenta os Estados Unidos pelo último jogo da fase de grupos.
Nas últimas duas vezes em que Brasil e Estados Unidos se enfrentaram no Basquete neste ano, a vitória foi brasileira. A primeira foi pelos Jogos Mundiais Universitários, realizado na Alemanha, no fim de julho. Em confronto emocionante, a Seleção Brasileira protagonizou uma virada história e conquistou a medalha de ouro na competição após vencer os americanos por 94 x 88.