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FÓRMULA 1

GP de Austin: Hamilton domina TL3 e Ferrari mantém bom desempenho nos EUA

Assim como ocorreu nos dois primeiros treinos livres, o monegasco Charles Leclerc começou se sobressaindo diante dos adversários

Estadão Conteúdo

Publicado: 24/10/2026 às 17:04

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Lewis Hamilton, piloto da Ferrari/RONALDO SCHEMIDT / AFP

Lewis Hamilton, piloto da Ferrari (RONALDO SCHEMIDT / AFP )

O terceiro treino livre da Fórmula 1 foi realizado na tarde deste sábado (24) e teve novamente o heptacampeão Lewis Hamilton com o melhor desempenho, obtendo 1min34s893. Assim como nos treinos livres 1 e 2, a Ferrari termina com a liderança da atividade. Max Verstappen e Charles Leclerc fecharam o pódio em segundo e terceiro, respectivamente.

Assim como ocorreu nos dois primeiros treinos livres, o monegasco Charles Leclerc começou se sobressaindo diante dos adversários. Mesmo utilizando pneus médios, o piloto da Ferrari conseguiu ótimo desempenho no Circuito das Américas. Pouco depois, ele foi ultrapassado pelo italiano Kimi Antonelli, da Mercedes, já com pneus macios.

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Outro piloto da Ferrari com bom desempenho neste sábado foi Lewis Hamilton, que colocou pneus macios e conseguiu superar Antonelli e Leclerc. Cabe ressaltar que o heptacampeão tem um ótimo retrospecto em Austin e já faturou o Grande Prêmio em cinco oportunidades: 2012, 2014, 2015, 2016 e 2017.

Em uma das últimas tentativas, Max Verstappen, da Red Bull, também teve uma boa performance na reta final do treino livre e superou os tempos de Antonelli e Leclerc. O piloto holandês também tem bom histórico no circuito e conquistou o GP em quatro das últimas cinco temporadas do torneio, com exceção de 2024, vencido por Leclerc.

Carregando uma punição neste final de semana, o brasileiro Gabriel Bortoleto não entrou com força máxima no terceiro treino livre. Na parte final, o piloto da Audi protagonizou outra confusão com Lewis Hamilton, atrapalhando o britânico que estava em volta rápida. No GP de Sepang, realizado no início do mês, o europeu não deu passagem ao sul-americano, que precisou desviar pela grama e teve o assoalho danificado.

Quando Leclerc colocou os pneus macios, ele conseguiu recuperar a liderança, mas a comissão anulou a volta mais rápida do monegasco. Melhor para Lewis Hamilton, que não foi ameaçado pelo companheiro e por outras escuderias, como Mercedes, McLaren e Red Bull, que integram as primeiras colocações nesta temporada.

VEJA OS TEMPOS DO TERCEIRO TREINO LIVRE DA F1 NO GP DOS ESTADOS UNIDOS

1. Lewis Hamilton (ING/Ferrari), 1min34s893

2. Max Verstappen (HOL/Red Bull), +0s168

3. Charles Leclerc (MON/Ferrari), +0s234

4. Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), +0s303

5. George Russell (ING/Mercedes), +0s488

6. Oscar Piastri (AUS/McLaren), +0s638

7. Nico Hülkenberg (ALE/Audi), +0s698

8. Lando Norris (ING/McLaren), +0s813

9. Pierre Gasly (FRA/Alpine), +1s011

10. Isack Hadjar (FRA/Red Bull), 1s037

11. Liam Lawson (NZL/Racing Bulls), 1s038

12. Arvid Lindblad (ING/Racing Bulls), 1s188

13. Gabriel Bortoleto (BRA/Audi), 1s283

14. Oliver Bearman (ING/Haas), 1s342

15. Franco Colapinto (ARG/Alpine), 1s358

16. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1s562

17. Esteban Ocon (FRA/Haas), 1s849

18. Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 2s238

19. Alexander Albon (TAI/Williams), 2s775

20. Carlos Sainz (ESP/Williams), 2s818

21. Sergio Pérez (MEX/Cadillac), 2s991

22. Valtteri Bottas (FIN/Cadillac), 3s872

Austin , ferrari , formula 1 , Hamilton
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