F1: veja o grid de largada do GP da Itália com Gasly na pole e Bortoleto em 10º
O piloto da Alpine conseguiu um ótimo rendimento no classificatório e também liderou o Q1, seguido por George Russell, da Mercedes, e Oscar Piastri, da McLaren
Publicado: 05/09/2026 às 14:38
Pierre Gasly, piloto francês da Alpine (ANDREJ ISAKOVIC / AFP)
O francês Pierre Gasly viveu uma manhã dos sonhos neste sábado (05) e conseguiu a pole position no GP da Itália. Aos 30 anos, o piloto da Alpine conseguiu um ótimo rendimento no classificatório e também liderou o Q1. Ele foi seguido por George Russell, da Mercedes, e Oscar Piastri, da McLaren.
Curiosamente, o francês venceu o único GP de sua carreira no próprio circuito de Monza, na temporada de 2020. Na época, Gasly defendia a escuderia AlphaTauri e conseguiu a vitória saindo da 10ª colocação. Agora, ele consegue a primeira pole position.
O brasileiro Gabriel Bortoleto quase conseguiu passar ao Q3, mas acabou superado em um milésimo pelo heptacampeão Lewis Hamilton. Embora tenha ficado com a 11ª primeira colocação no classificatório, o piloto da Audi subiu uma posição com a punição de Kimi Antonelli, que trocou de motor e precisará largar dos boxes neste domingo.
GASLY CONSEGUE MELHOR TEMPO NO Q1
Durante o Q1, a escuderia Alpine surpreendeu as favoritas e conseguiu ótimos desempenhos com Pierre Gasly, que conseguiu a primeira colocação, e Franco Colapinto, que fechou com o 4º melhor tempo. Max Verstappen, Kimi Antonelli e George Russell também tiveram bons rendimentos e rapidamente garantiram a vaga para o Q2.
Já Gabriel Bortoleto fez um bom tempo na primeira volta rápida e conseguiu a classificação com a 12ª colocação. Por outro lado, os pilotos da McLaren encontraram dificuldades com os freios e acabaram ultrapassando os limites da pista, primeiro com Lando Norris e depois Oscar Piastri. Mesmo assim, o atual campeão fechou com a 3ª posição, enquanto o companheiro ficou em 11º.
Quem decepcionou na primeira parte do treino foi Yuki Tsunoda, que está substituindo Liam Lawson na Racing Bulls, terminou com apenas a 17ª colocação e foi eliminado precocemente.
Os eliminados do Q1 foram: Yuki Tsunoda (Racing Bulls), Alexander Albon (Williams), Valtteri Bottas (Cadillac), Sérgio Pérez (Cadillac), Fernando Alonso (Aston Martin) e Lance Stroll (Aston Martin).
ALPINE VOLTA A SUPREENDER E BORTOLETO FICA NO QUASE
No Q2, novamente o francês Pierre Gasly surpreendeu os outros pilotos e conseguiu um ótimo tempo, passando ao Q3 com a 4ª colocação. O mesmo ocorreu com o parceiro Franco Colapinto, que fechou com a 8ª posição.
Os pilotos da Mercedes enfrentaram algumas dificuldades e não obtiveram o mesmo desempenho de outros classificatórios. Kimi Antonelli chegou a reclamar do balanço do assento pelo rádio e voltou a criticar as escolhas da equipe. Mesmo assim, o italiano melhorou na reta final e conseguiu a primeira colocação, seguido de Oscar Piastri e Lando Norris.
O neozelandês Liam Lawson viveu um péssimo dia no Q2 e acabou eliminado precocemente, enquanto o parceiro Max Verstappen conseguiu passar com a 6ª posição. Ele reclamou do tratamento dado pela equipe durante o classificatório.
Embora tenha conseguido um bom desempenho, Gabriel Bortoleto ficou com a 11ª posição e acabou perdendo a vaga para o Q3 para Lewis Hamilton, que ficou apenas um milésimo mais rápido que o brasileiro. O outro piloto da Ferrari, Charles Leclerc, também sofreu e ficou com a 9ª colocação.
Os eliminados do Q2 foram: Gabriel Bortoleto (Audi), Oliver Bearman (Haas), Nico Hülkenberg (Audi), Liam Lawson (Red Bull), Carlos Sainz (Williams) e Esteban Ocon (Haas).
GASLY ROUBA A CENA NOS ÚLTIMOS INSTANTES E FICA COM A POLE
No Q3, quem começou melhor foi George Russell, que liderou grande parte da etapa e tinha a pole position até os últimos instantes. No entanto, brilhou a estrela do francês Pierre Gasly, que repetiu o desempenho do Q1 e conseguiu roubar a primeira colocação do inglês da Mercedes.
Oscar Piastri ficou com a terceira colocação e foi seguido pelas Ferraris de Charles Leclerc e Lewis Hamilton, respectivamente. Punido na prova deste domingo, Kimi Antonelli ficou com o 9º tempo, mas vai precisar largar dos boxes. Embora esteja na primeira colocação da temporada, o jovem vai ter um grande desafio para conseguir a vitória em casa.
VEJA COMO FICOU O GRID DE LARGADA DO GP DA ITÁLIA NA FÓRMULA 1
01. Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min21s786
02. George Russell (ING/Mercedes), 1min21s846
03. Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min21s966
04. Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min22s004
05. Lewis Hamilton (ING/Ferrari), 1min22s011
06. Max Verstappen (HOL/Red Bull),1min22s070
07. Franco Colapinto (ARG/Alpine), 1min22s220
08. Lando Norris (ING/McLaren), 1min22s256
09. Arvid Lindblad (ING/Racing Bulls), 1min22s286
10. Gabriel Bortoleto (BRA/Audi), 1min22s517
11. Oliver Bearman (ING/Haas), 1min22s756
12. Nico Hulkenberg (ALE/Audi), 1min22s779
13. Liam Lawson (NZL/Red Bull), 1min22s821
14. Carlos Sainz (ESP/Williams), 1min23s453
15. Esteban Ocon (FRA/Haas), 1min23s454
16. Yuki Tsunoda (JAP/Racing Bulls), 1min23s755
17. Alexander Albon (TAI/Williams), 1min24s356
18. Valtteri Bottas (FIN/Cadillac), 1min24s364
19. Sergio Pérez (MEX/Cadillac), 1min24s595
20. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min25s150
21. Lance Stroll (CAN/Aston Martin),1min25s222
22. Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), 1min22s093 - larga dos boxes
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