Fórmula 1 2026: Confira os horários do fim de semana para o GP da Áustria

Nos dois primeiros treinos livres, realizados nesta sexta-feira (26), as voltas mais rápidas foram feitas pelo líder do campeonato, o italiano Andrea Kimi Antonelli.

GP da Áustria de F1. ( Joe KLAMAR / AFP)

A Fórmula 1 chega para a disputa da oitava etapa da temporada 2026 com o Grande Prêmio da Áustria, realizado no circuito Red Bull Ring, em Spielberg. O GP segue o formato clássico da categoria, com três sessões de treinos livres, classificação no sábado (27) e corrida no domingo (28)

Nos dois primeiros treinos livres, realizados nesta sexta-feira (26), as voltas mais rápidas foram feitas pelo líder do campeonato, o italiano Andrea Kimi Antonelli.

A etapa anterior, na Espanha, marcou a primeira vitória do heptacampeão Lewis Hamilton com a Ferrari. Na ocasião, o britânico cruzou a linha de chegada em primeiro, seguido por George Russell, da Mercedes. Antonelli sofreu um problema mecânico a apenas quatro voltas do fim e abandonou a corrida.

O GP da Áustria já passou por diferentes circuitos ao longo da história, como Zeltweg e Österreichring. O atual traçado, em Spielberg, voltou ao calendário em 1997 e hoje pertence à Red Bull, que corre em casa neste fim de semana com Max Verstappen e Isack Hadjar.

Verstappen é o maior vencedor da história do GP da Áustria, com quatro triunfos, sendo o mais recente em 2023. Considerando também o GP da Estíria, disputado no mesmo circuito, o tetracampeão soma cinco vitórias na pista.

A previsão do tempo para o fim de semana indica condições estáveis para o evento, com céu limpo e temperaturas elevadas. No domingo, os termômetros podem atingir cerca de 31,5°C, o que deve influenciar diretamente o desgaste dos pneus e as estratégias das equipes.



PROGRAMAÇÃO DO GP DA ÁUSTRIA DE F1 (horário de Brasília):

Treino Livre 3 - sábado (27), às 07h30

Classificação - sábado (27), às 11h00

Grande Prêmio da Áustria - domingo (28), à 10h00

ONDE ASSISTIR O GP DA ÁUSTRIA? ONDE PASSA A CORRIDA DA F1?

O Grande Prêmio da Áustria só terá transmissão na televisão aberta no domingo de corrida. As demais etapas do fim de semana serão exibidas na íntegra pelo SporTV, na TV fechada, e também pela plataforma F1 TV, no streaming, que fará a cobertura completa do fim de semana.

Na classificação do campeonato, Kimi Antonelli lidera com 156 pontos. Lewis Hamilton aparece na segunda posição, com 115, enquanto George Russell é o terceiro, com 106 pontos.

Entre os construtores, a Mercedes ocupa a liderança com 262 pontos, seguida pela Ferrari, com 190. A McLaren fecha o top 3, somando 141 pontos.