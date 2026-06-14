Hamilton conquista 1ª vitória pela Ferrari no GP de Barcelona-Catalunha de F1

Sob um calor escaldante, o heptacampeão mundial, que largou em segundo, terminou à frente de seus compatriotas George Russell (Mercedes) e Lando Norris

Hamilton, piloto da Ferrari (Divulgação/Ferrari)

O piloto britânico Lewis Hamilton surpreendeu ao conquistar sua primeira vitória pela Ferrari, no Grande Prêmio de Barcelona-Catalunha de Fórmula 1, neste domingo (14), no circuito de Montmeló.

Sob um calor escaldante, o heptacampeão mundial, que largou em segundo, terminou à frente de seus compatriotas George Russell (Mercedes) e Lando Norris (McLaren), enquanto o italiano Kimi Antonelli (Mercedes), líder do campeonato e vencedor das cinco corridas anteriores, abandonou a prova a cinco voltas do final.

Hamilton, segundo na classificação do Mundial, chegou a Montmeló 66 pontos atrás de Antonelli e agora diminui a vantagem do jovem italiano para 41.

"Vocês me ajudaram muito a tornar esse sonho realidade. Não tenho palavras para agradecer", disse o britânico de 41 anos aos membros de sua equipe em mensagem pelo rádio após cruzar a linha de chegada.

"Aos fãs, obrigado por me lembrarem quem eu sou. Eu não teria conseguido sem vocês", disse Hamilton, com a voz embargada pela emoção.

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O heptacampeão alcançou assim a 106ª vitória de sua carreira na F1 e a primeira desde o GP da Bélgica de 2024, quando ainda corria pela Mercedes, após a desclassificação de Russell.

A última vez que ele havia vencido um GP cruzando a linha de chegada em primeiro tinha sido três semanas antes, em Silverstone.

Russell, que largou da pole position, terminou em segundo, reduzindo para 50 pontos a diferença para Antonelli, num campeonato que ganha ainda mais emoção após este fim de semana na Catalunha.

"É bom estar de volta ao pódio e ter uma corrida sem problemas, mas a Ferrari foi mais forte hoje, então precisamos continuar trabalhando", disse o piloto da Mercedes.

O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Audi, terminou na 11ª posição, depois de uma corrida de recuperação, ao cair de 12º para 17º logo na largada.



- Estratégia e sorte -

Frequentemente criticada por sua estratégia, a Ferrari também contou com a sorte neste domingo.

A corrida começou bastante monótona, mas mudou na 41ª das 66 voltas, quando a Aston Martin do veterano espanhol Fernando Alonso teve um problema mecânico e provocou a entrada do safety car virtual.

Hamilton, que estava na liderança momentânea, mas com uma estratégia de três pit-stops, ao invés dos dois da Mercedes, havia parado nos boxes poucos minutos antes e aproveitou a oportunidade para trocar os pneus.

Ele então assumiu a ponta e, com pneus mais novos que os de Russell e Antonelli, aumentou sua vantagem volta após volta.

O holandês Max Verstappen (Red Bull) terminou em quarto, à frente do australiano Oscar Piastri (McLaren) e dos franceses Isack Hadjar (Red Bull) e Pierre Gasly (Alpine).

Completaram o Top 10 o argentino Franco Colapinto (Alpine) e as Racing Bulls do neozelandês Liam Lawson e do britânico Arvid Lindblad.

A Fórmula 1 volta daqui a duas semanas, com o Grande Prêmio da Áustria, no Red Bull Ring.



-- Resultado do Grande Prêmio de Barcelona-Catalunha de Fórmula 1:



1. Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) 1h32:43.989

2. George Russell (GBR/Mercedes) +19.563

3. Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) +23.719

4. Max Verstappen (HOL/Red Bull) +40.497

5. Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) +58.661

6. Isack Hadjar (FRA/Red Bull) +1 volta

7. Pierre Gasly (FRA/Alpine-Mercedes) +1 volta

8. Franco Colapinto (ARG/Alpine-Mercedes) +1 volta

9. Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull) +1 volta

10. Arvid Lindblad (GBR/Racing Bulls-Red Bull) +1 volta

11. Gabriel Bortoleto (BRA/Audi) +2 voltas

12. Carlos Sainz (ESP/Williams-Mercedes) +2 voltas

13. Esteban Ocon (FRA/Haas-Ferrari) +2 voltas

14. Sergio Pérez (MEX/Cadillac-Ferrari) +3 voltas

15. Charles Leclerc (MON/Ferrari) +5 voltas

16. Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) +6 voltas



- Volta mais rápida da corrida: Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) 1:20.122 na 45ª volta (velocidade média: 195,946 km/h)

Abandonos:

Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Honda): problema mecânico na 9ª volta

Valtteri Bottas (FIN/Cadillac-Ferrari): problema mecânico na 19ª volta

Nico Hülkenberg (ALE/Audi): problema mecânico na 32ª volta

Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Honda): problema mecânico na 40ª volta

Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari): problema mecânico na 55ª volta

Charles Leclerc (MON/Ferrari): problema mecânico na 63ª volta (classificado)

Kimi Antonelli (ITA/Mercedes): problema mecânico na 64ª volta (classificado)

Alexander Albon (TAI/Williams-Mercedes): desclassificado