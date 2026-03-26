F1: veja onde assistir ao vivo o GP do Japão, horários e agenda completa

A programação segue o formato tradicional, com três treinos livres, classificação e corrida

Membros da equipe Mercedes de F1 ( ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)

A Fórmula 1 (F1) retorna às pistas neste fim de semana com o Grande Prêmio do Japão, terceira etapa da temporada 2026. Disputado no tradicional circuito de Suzuka, a prova marca a última corrida antes de uma pausa no calendário, provocada pelo cancelamento dos GPs do Bahrein e da Arábia Saudita devido ao conflito no Oriente Médio.

A etapa japonesa não contará com corrida sprint. A programação segue o formato tradicional, com três treinos livres, classificação e corrida, todas realizadas na madrugada no horário de Brasília. A programação acontece entre a sexta-feira (26) e o domingo (29).

A Mercedes chega ao GP do Japão como a equipe a ser batida. Com vitórias nas duas primeiras etapas, a equipe tenta encerrar um jejum que de vitorias no Japão já dura desde 2019.

Em comparação, o piloto australiano, Oscar Piastri, vai em busca de sua primeira largada da temporada, já que nas duas corridas anteriores não conseguiu colocar sua McLaren na pista.

Entre as equipes, a principal novidade do fim de semana vem da Audi, equipe do brasileiro Gabriel Bortoleto. O chefe de equipe, Jonathan Wheatley, deixou o cargo por “motivos pessoais”, segundo o time alemão. Nos bastidores, a tendência é que ele assuma a mesma função na Aston Martin F1 Team, atualmente liderada pelo projetista Adrian Newey. O italiano Mattia Binotto, atual gestor do projeto da equipe na categoria, passa a ocupar a vaga volta a assumir a chefia de uma equipe na Fórmula 1 após sua saída da Scuderia Ferrari em 2022.

HORÁRIOS DO GP DO JAPÃO:

Treino Livre 1 - quinta-feira (26), às 23h30 (de Brasília)

Treino Livre 2 - sexta-feira (27), às 3h (de Brasília)

Treino Livre 3 - sexta-feira (27), às 23h30 (de Brasília)

Classificação - sábado (28), às 3h (de Brasília)

Grande Prêmio do Japão - domingo (29), à 2h (de Brasília)

ONDE ASSISTIR O GP DO JAPÃO? ONDE PASSA A CORRIDA DA F1?

O Grande Prêmio do Japão terá transmissão da TV Globo, na televisão aberta, na SporTV, nos canais fechados, e do Globoplay e da F1TV, no streaming.

Todas as sessões serão exibidas no SporTV3, enquanto a classificação e a corrida também terão transmissão na TV Globo. Há ainda a opção da F1 TV Pro, streaming oficial da categoria, com cobertura completa.

A etapa marca o retorno de Felipe Giaffone às transmissões da Fórmula 1. O ex-piloto, que trabalhou na Band entre 2021 e 2025, volta a atuar como comentarista. Na pista, Giaffone construiu carreira com vitória na Fórmula Indy em 2002 e títulos na Fórmula Truck e na Copa Truck.

Calendário F1 2026

O calendário da Fórmula 1 sofrerá impacto direto da guerra entre Estados Unidos e Irã que tem afetado os países do Oriente Médio.

A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) confirmou o cancelamento das etapas do Bahrein e da Arábia Saudita das Fórmulas 1, 2 e 3, sem reposição no calendário.

Com isso, a temporada 2026 passa a ter 22 corridas, e o mês de abril ficará sem provas.

Campeonato

A equipe Mercedes segue dominante neste início de temporada, com vitória de Andrea Kimi Antonelli na corrida principal do GP da China e de George Russell na sprint.

O britânico lidera o campeonato de pilotos com 51 pontos, seguido pelo companheiro de equipe, com 47. A dupla da Ferrari aparece na sequência, com Charles Leclerc (34) e Lewis Hamilton (33). Gabriel Bortoleto ocupa a 14ª posição, com dois pontos.