diariodepernambuco.com.br
Automobilismo
FÓRMULA 1

Após título de Norris, veja todos os campeões mundiais de Fórmula 1

O título de campeão volta para a Grã-Bretanha após quatro anos em posse da Holanda

Estadão Conteúdo

Publicado: 07/12/2025 às 16:04

Seguir no Google News Seguir

Lando Norris, piloto da McLaren/Divulgação/McLaren

Lando Norris, piloto da McLaren (Divulgação/McLaren)

Lando Norris conquistou neste domingo (07) seu primeiro título mundial na Fórmula 1. O britânico chegou em 3º lugar no GP de Abu Dabi, no circuito de Yas Marina, resultado suficiente para deixá-lo no topo da tabela de classificação após as 24 etapas do Mundial. O resultado coroa um ano perfeito da McLaren, que havia conquistado por antecipação o bicampeonato de Construtores.

O britânico fez valer a vantagem construída nas últimas provas - triunfos no México e em São Paulo, que lhe valeram a ponta - e encerrou a temporada com 423 pontos, apenas dois a mais que Max Verstappen, vencedor da prova, 421, e a 13 de Oscar Piastri (410), segundo colocado, seus concorrentes ao troféu até a última etapa da temporada.

 

Veja também:

 

Gabriel Bortoleto, que havia largado em sétimo lugar, terminou a prova em 12º após uma intensa briga no pelotão intermediário. O brasileiro ocupava o 10º posto até duas voltas do fim, mas foi ultrapassado por Lance Stroll e Nico Hülkenberg, ficando fora da zona de pontuação e encerrando a temporada com 19 pontos, em 19º lugar.

"Eu não chorava havia muito tempo, achei que não fosse chorar, mas chorei. É uma longa jornada, quero agradecer muito a toda a equipe McLaren. Minha mãe, meu pai... são as pessoas que me deram apoio desde o começo", disse um emocionado Norris logo após a prova.

 

 

O título de campeão volta para a Grã-Bretanha após quatro anos em posse da Holanda. Veja a seguir a lista atualizada de campeões mundiais:

LISTA DOS CAMPEÕES MUNDIAIS DE F1

Michael Schumacher - 7 (1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004)

Lewis Hamilton - 7 (2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 e 2020)

Juan Manuel Fangio - 5 (1951, 1954, 1955, 1956 e 1957)

Alain Prost - 4 (1985, 1986, 1989 e 1993)

Sebastian Vettel - 4 (2010, 2011, 2012 e 2013)

Max Verstappen - 4 (2021, 2022, 2023 e 2024)

Jack Brabham - 3 (1959, 1960 e 1966)

Jackie Stewart - 3 (1969, 1971 e 1973)

Niki Lauda - 3 (1975, 1977 e 1984)

Nelson Piquet - 3 (1981, 1983 e 1987)

Ayrton Senna - 3 (1988, 1990 e 1991)

Alberto Ascari - 2 (1952 e 1953)

Jim Clark - 2 (1963 e 1965)

Graham Hill - 2 (1962 e 1968)

Emerson Fittipaldi - 2 (1972 e 1974)

Mika Häkkinen - 2 (1998 e 1999)

Fernando Alonso - 2 (2005 e 2006)

Lando Norris (2025)

Nino Farina - 1 (1950)

Mike Hawthorn - 1 (1958)

Phil Hill - 1 (1961)

John Surtees - 1 (1964)

Denny Hulme - 1 (1967)

Jochen Rindt - 1 (1970)

James Hunt - 1 (1976)

Mario Andretti - 1 (1978)

Jody Scheckter - 1 (1979)

Alan Jones - 1 (1980)

Keke Rosberg - 1 (1982)

Nigel Mansell - 1 (1992)

Damon Hill - 1 (1996)

Jacques Villeneuve - 1 (1997)

Kimi Räikkönen - 1 (2007)

Jenson Button - 1 (2009)

Nico Rosberg - 1 (2016)

Lando Norris - 1 (2025) 

1 , 2019 , de , f1 , formula 1 , gabriel bortoleto , gp
Mais de Automobilismo

Últimas
WhatsApp DP

Mais Lidas
WhatsApp DP

Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP