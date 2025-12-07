Após título de Norris, veja todos os campeões mundiais de Fórmula 1
O título de campeão volta para a Grã-Bretanha após quatro anos em posse da Holanda
Publicado: 07/12/2025 às 16:04
Lando Norris, piloto da McLaren (Divulgação/McLaren)
Lando Norris conquistou neste domingo (07) seu primeiro título mundial na Fórmula 1. O britânico chegou em 3º lugar no GP de Abu Dabi, no circuito de Yas Marina, resultado suficiente para deixá-lo no topo da tabela de classificação após as 24 etapas do Mundial. O resultado coroa um ano perfeito da McLaren, que havia conquistado por antecipação o bicampeonato de Construtores.
O britânico fez valer a vantagem construída nas últimas provas - triunfos no México e em São Paulo, que lhe valeram a ponta - e encerrou a temporada com 423 pontos, apenas dois a mais que Max Verstappen, vencedor da prova, 421, e a 13 de Oscar Piastri (410), segundo colocado, seus concorrentes ao troféu até a última etapa da temporada.
Gabriel Bortoleto, que havia largado em sétimo lugar, terminou a prova em 12º após uma intensa briga no pelotão intermediário. O brasileiro ocupava o 10º posto até duas voltas do fim, mas foi ultrapassado por Lance Stroll e Nico Hülkenberg, ficando fora da zona de pontuação e encerrando a temporada com 19 pontos, em 19º lugar.
"Eu não chorava havia muito tempo, achei que não fosse chorar, mas chorei. É uma longa jornada, quero agradecer muito a toda a equipe McLaren. Minha mãe, meu pai... são as pessoas que me deram apoio desde o começo", disse um emocionado Norris logo após a prova.
O título de campeão volta para a Grã-Bretanha após quatro anos em posse da Holanda. Veja a seguir a lista atualizada de campeões mundiais:
LISTA DOS CAMPEÕES MUNDIAIS DE F1
Michael Schumacher - 7 (1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004)
Lewis Hamilton - 7 (2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 e 2020)
Juan Manuel Fangio - 5 (1951, 1954, 1955, 1956 e 1957)
Alain Prost - 4 (1985, 1986, 1989 e 1993)
Sebastian Vettel - 4 (2010, 2011, 2012 e 2013)
Max Verstappen - 4 (2021, 2022, 2023 e 2024)
Jack Brabham - 3 (1959, 1960 e 1966)
Jackie Stewart - 3 (1969, 1971 e 1973)
Niki Lauda - 3 (1975, 1977 e 1984)
Nelson Piquet - 3 (1981, 1983 e 1987)
Ayrton Senna - 3 (1988, 1990 e 1991)
Alberto Ascari - 2 (1952 e 1953)
Jim Clark - 2 (1963 e 1965)
Graham Hill - 2 (1962 e 1968)
Emerson Fittipaldi - 2 (1972 e 1974)
Mika Häkkinen - 2 (1998 e 1999)
Fernando Alonso - 2 (2005 e 2006)
Lando Norris (2025)
Nino Farina - 1 (1950)
Mike Hawthorn - 1 (1958)
Phil Hill - 1 (1961)
John Surtees - 1 (1964)
Denny Hulme - 1 (1967)
Jochen Rindt - 1 (1970)
James Hunt - 1 (1976)
Mario Andretti - 1 (1978)
Jody Scheckter - 1 (1979)
Alan Jones - 1 (1980)
Keke Rosberg - 1 (1982)
Nigel Mansell - 1 (1992)
Damon Hill - 1 (1996)
Jacques Villeneuve - 1 (1997)
Kimi Räikkönen - 1 (2007)
Jenson Button - 1 (2009)
Nico Rosberg - 1 (2016)
Lando Norris - 1 (2025)