F1: Norris é campeão mundial; Verstappen vence o GP de Abu Dhabi

A temporada 2025 da Fórmula 1 terminou com emoção até a última volta, neste domingo (7/12). Max Verstappen venceu o GP de Abu Dhabi após largar da pole e controlar a prova do início ao fim. Lando Norris, porém, foi o grande nome do dia: mesmo terminando em terceiro, atrás do companheiro de equipe Oscar Piastri, o britânico da McLaren somou os pontos necessários para conquistar o primeiro título mundial da carreira.

A disputa pelo campeonato permaneceu aberta até o fim. Norris chegou à corrida com vantagem mínima e precisava se manter à frente de Verstappen na classificação geral. O resultado foi suficiente: ele encerra o ano apenas dois pontos à frente do tetracampeão holandês, coroando uma temporada marcada por regularidade e equilíbrio.

No pelotão intermediário, o brasileiro Gabriel Bortoleto completou a prova em 12º lugar, após uma corrida consistente, mas sem ritmo para brigar pelos pontos.

Com a bandeirada em Abu Dhabi, a Fórmula 1 fecha um dos campeonatos mais disputados da última década, deixando para 2026 a expectativa de um novo capítulo na rivalidade entre Norris e Verstappen.